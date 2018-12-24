Эти простые советы помогут не поправиться на праздники

Диетолог назвала восемь главных рекомендаций.Украинцы обожают готовить на различные торжества, а на Новый год - тем более. Столы ломятся от ароматных, однако таких калорийных блюд. При таких обстоятельствах контролировать себя становится все тяжелее, а не набрать лишних килограммов - задача, которая под силу лишь настоящим титанам.Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, что кушать, чтобы было вкусно и без последствий на следующий день, передает "24 Канал".Она называет несколько причин переедания в новогоднюю ночь:• стрессы перед праздником;• голодание;• бесконтрольное употребление блюд.Поэтому, чтобы не набрать лишний вес диетолог советует придерживаться следующих правил.1. Не стоит садиться за новогодний стол голодным/голодной.2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Такие напитки увеличивают аппетит и притупляют контроль за процессом насыщения.3. Не готовьте более 3-4 праздничных блюд и не пытайтесь попробовать все.4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам, поскольку они хорошо насыщают организм и уберегут от переедания.5. К мясу и рыбе выбирайте овощи.6. Избегайте употребления сладостей и фруктов после основных блюд. Такое сочетание может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.7. Отдавайте предпочтение негазированной воде, фрэшам и несладким напиткам.8. Перед тем, как садиться за стол, расслабьтесь, отдохните и хорошо выспитесь.Галина Незговорова советует больше танцевать и общаться в новогоднюю ночь.