Начались испытания первого лекарства, избавляющего от диабета

У его жертв отмечается нехватка бета-клеток, которые производят инсулин.Готова ли медицина к созданию препаратов, полностью излечивающих от диабета? Новый коктейль лекарств увеличивает производство инсулина в 40 раз.Исследователи из Школы медицины при госпитале Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке разработали комбинацию лекарств, с помощью которой можно намного увеличить количество инсулинпроизводящих клеток. Теоретически это открытие может привести к первому в истории медицины средству радикального лечения диабета. Напомним, что это метаболическое расстройство является хроническим и пожизненным - диабет невозможно вылечить.Без достаточного количества инсулина организм такого человека не может адекватно перерабатывать глюкозу или сахар. И вот теперь ученые из США обнаружили, что новое лекарство под названием хармин может обеспечить «турбозарядку» клеткам поджелудочной железы для того, чтобы они выпускали в 10 раз больше инсулинпроизводящих бета-клеток в сутки.Даже более того, когда хармин давали в комбинации со вторым лекарством, обычно применяющимся для стимулирования роста костей, то количество производимых организмом бета-клеток вырастало в 40 раз. Лекарство является экспериментальным и всё ещё проходит предварительные стадии тестирования, но исследователи полагают, что этот мощный эффект, производимый на бета-клетки, сможет радикальным образом изменить весь алгоритм лечения пациентов с инсулинозависимым диабетом первого и второго типа.