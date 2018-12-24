Обнаружена причина сезонной депрессии

Учеными были проведены два исследования.Ученые Национального института психического здоровья в США смогли обнаружить биологическую причину сезонной депрессии или сезонного аффективного расстройства.Симптомы данного нарушения ничем не отличаются от классической депрессии с той лишь разницей, что они развиваются вместе с сокращением часов дневного света, достигая своего пика в январе-феврале. Специалисты считают, что развитие сезонной депрессии запускает отдельный участок мозга.Учеными были проведены два исследования, и оба подтвердили, что причиной сезонной депрессии может быть специфическая активность участка мозга, который соединяет специальные светочувствительные клетки с зонами мозга, влияющими на эмоции. Реагируя на сокращения света (через органы зрения), клетки производят «сигналы недовольства», воздействующие на мозг, - в результате возникают негативные, тяжелые эмоции.До сих пор считалось, что при попадании солнечного света на сетчатку глаз, активизируются два вида клеток (палочки и колбочки). Согласно новому исследованию, таких клеток больше.«Мы обнаружила третий тип светочувствительного рецептора, который содержал вещество под названием меланопсин. Этот тип реагировал на свет, но не был, в отличие от предыдущих клеток, частью зрительной системы», - сообщили авторы работы.По их мнению, обнаруженные светочувствительные клетки влияют на синхронизацию внутренних часов мозга с концентрацией дневного света. Данный механизм и определяет сезонную депрессию, считают ученые. Теории о том, что недостаток солнечного света вызывает депрессию, воздействуя на синтез гормонов серотонина и мелатонина, по словам исследователей, не имеют убедительных доказательств.