Врачи составили идеальный распорядок дня

Начинать день необходимо с приятного занятия.Ученые составили идеальный распорядок дня - учитывая биологические ритмы человека, специалисты рассчитали, в какое время лучше всего просыпаться, принимать пищу и ложиться спать.Согласно расчетам физиологов, просыпаться нужно в 6 утра. Причем начинать свой день необходимо с секса.В 7:00 утра - позавтракать, в 7:15 - принять витамины, в 7:30 - почистить зубы.В 8:30 необходимо принять солнечные ванны.И только в 10:00 займитесь своими делами. Правда, для работы время тоже выделено немного, всего несколько часов.В 11:00 нужно сходить в уборную.В 13:00 - обед, в 13:30 - отправить важную почту, если таковая имеется, или заняться другими важными делами.В 15:00 нужно пойти на прогулку. Интересное занятие предлагают ученые в 16:00 - они советуют справиться с болью.В 17:30 начинается время для физической активности, а в 18:30 лучше всего отправиться за покупками.В 19:00 нужно выпить бокал красного вина, а в 19:30 - поужинать.Готовиться ко сну нужно в 21:30.Поглощение пищи в течение «неправильного» периода суток способствует быстрому увеличению веса.