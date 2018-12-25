Эксперт подсказал, как выбрать самую вкусную красную икру

Опытный рыболов поделился рекомендациями.Самая вкусная икра имеет оранжевый с красными проблесками цвет, а бледный или желтый цвет продукта говорит о том, что икра перезрела и потеряла вкус."Оттенки красной икры напрямую зависят от вида рыбы. Самая вкусная икра кетовая. Цвет ее оранжевый с красным проблеском, икринки довольно мелкие, пленочка тонкая, эластичная. Если икра совсем бледная или желтая, значит, она перезрела и потеряла вкус. Второе место у икры горбуши. Ее икринки оранжевого и светло-оранжевого цвета. Темно-красная икра нерки за своеобразный вкус получила у нашего потребителя бронзу, а вот европейцы, напротив, считают ее лучшей", - сообщил эксперт.При этом он уточнил, что качественная икра должна иметь однородный цвет, быть не пересоленной. Икринки не должны быть лопнувшими, слипшимися, засохшими и без оболочки. Кроме того, продукт должен приятно пахнуть и не иметь лишних запахов. Качественная красная икра едва пахнет свежей рыбой. В искусственной икре в качестве отдушки используют селедочное молоко, поэтому подделку выдает сильный рыбный запах. На вкус она жесткая и очень соленая.Как уточнил глава Ассоциации, разница в цене различных видов икры объясняется не отличием их питательных и вкусовых свойств (они примерно одинаковы), а прежде всего сложностью их добычи. Например, черная икра дороже красной только из-за того, что ее в природе меньше. Осетровые труднее добываются, и икру они могут давать только с 10 лет. А золотистая царская икра янтарного цвета добывается из осетровых старше 60 лет.