Дерматолог предупредил о вредности ежедневного душа

Чистюли рискуют больше.Дерматолог Александра Боброва предупредила о вредности каждодневного душа с применением моющих средств. Оказывается, чистюли рискуют потерять полезные бактерии, которые находятся в эпидермисе и своим воздействием, очищают эпителий от болезнетворных микробов.На место бактерий, вымытых, такими веществами, как триклозан, который содержится в наиболее популярных гелях, приходят вредные микроорганизмы. В лучшем случае, по мнению дерматолога, место на коже займут нейтральные бактерии, которые не содержат ферментов для укрепления иммунитета.Современные сорта мыла и гелей высушивают и обезвоживают кожу, несмотря на рекламные проспекты, пропагандирующие увлажнение. В результате ежедневного употребления популярных косметических средств, эпидермис покрывается микротрещинами, принимающими заместителей полезных бактерий. Как утверждает доктор Боброва, купаться с применением мыла стоит лишь раз в неделю. Особенно осторожными следует быть при купании детей.