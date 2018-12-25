Диетологи подсказали, как избежать лишних килограммов в праздники

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Как не располнеть за новогодним столом.Топ 7 советов, которые помогут сохранить здоровье желудка до и после празднования Нового года.1. Не голодайте в течение всего дня, чтобы не переесть за новогодним столом. Ешьте, как обычно, только умеренными порциями. Диетологи рекомендуют перед новогодней ночью перекусить овощным супом или рагу, омлетом, творогом с зеленью, отварной куриной грудкой. Отправляясь в гости – также не забудьте подкрепиться.2. Не начинайте трапезу с шампанского. Съешьте сначала немного свежих овощей и только потом переходите к алкоголю и калорийным блюдам. Клетчатка, которая содержится в сырых овощах, разбухнет, даст ощущение сытости, а также поможет переработать жирную пищу.3. Выпейте стакан воды за час до застолья, но не запивайте пищу во время еды, так как это вредит пищеварению. Чтобы не мешать пищеварению стоит также отказаться от напитков со льдом.4. Правильно сочетайте продукты. Мясные блюда лучше употреблять с овощами и зеленью, а не с картофелем. Калорийные блюда пробуйте понемногу, небольшими порциями. Мясные и рыбные блюда не закусывайте мандаринами, апельсинами и прочими сладостями.5. Не ешьте все время, делайте перерывы с танцами, веселыми конкурсами, подвижными играми. Первые дни новогодних праздников также проведите активно: посетите экскурсии, покатайтесь на санках (если погода позволит), прогуляйтесь по парку.Не превращайте праздники в многодневный кулинарный марафон с полным отсутствием физических нагрузок.6. После новогодней ночи не устраивайте себе голодание. Позавтракайте овсянкой с ягодами, выпейте кефир, ряженку или натуральный йогурт. Рекомендуем сделать его накануне самостоятельно, в этом случае ваш организм гарантированно получит желаемую пользу. Также можно в течение дня пить воду с лимоном либо чай с имбирем.7. Полюбите домашние йогурты, ведь они содержат много полезных лактобактерий, которые помогают восстановить кишечную микрофлору после алкоголя и жирной еды. Домашний йогурт способствует очищению организма от шлаков, а его питательность и низкая калорийность нормализует уровень холестерина и подарит энергию.Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы гарантированно останетесь стройной после длительных новогодних праздников и сохраните здоровье своего желудка.