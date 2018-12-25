Названы фрукты, необходимые для здоровья печени

Какие фрукты оздоровляют печеньДля поддержания печени в хорошем состоянии очень полезно употреблять в пищу фрукты оранжевого и красного цветов, - их плоды отличаются повышенным содержанием каротина и пектина, помогающими активнее связывать и выводить из организма ненужные или вредные вещества.О том, какие фрукты оздоровляют печень, рассказал кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка. По словам специалиста, хорошей поддержкой для печени является пектин. Соединяясь с жидкостью в организме, пектин становится гелеобразным. В этой массе «застревают» пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества, угрожающие целостности клеток.«Среди сезонных фруктов особенно полезны абрикосы. Благодаря своему составу, в котором сочетаются, пектиновые компоненты, витамины и минералы, абрикосы незаменимы для выведения из организма токсичных продуктов обмена и холестерина, а также полезны при интоксикации», - отметил врач.Эксперт добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. Но если имеется гепатит, то употреблять эти фрукты уже нельзя: каротин абрикосов при данном заболевании не усваивается.Также специалист пояснил, что неполный стакан смузи из абрикосов может обеспечить организм человека суточной нормой витаминов. В то же время абрикосы полны клетчатки, и слишком активное их употребление может спровоцировать чрезмерную деятельность кишечника.