Эти повседневные продукты способны спровоцировать рак

От какой еды лучше отказаться.Продукты питания, прошедшие через интенсивную переработку, вызывают рак. Речь идет о готовых блюдах, лапше, пирожных, кондитерских изделиях, хлопьях для завтрака, колбасе и сосисках, которые содержат разного рода добавки, консерванты, ароматизаторы и красители, а также высокое количество сахара, жира и соли.Масштабное исследование показало, что употребляемые миллионами людей продукты питания, прошедшее через интенсивную переработку, могут вызывать злокачественные опухоли. Они производятся на фабриках с ингредиентами, неизвестными на обычных кухнях. Среди подобных продуктов называют лапшу, разного рода готовые блюда, пирожные и другие кондитерские изделия, содержащие множество дополнительных ингредиентов, консервантов, ароматизаторов и красителей, а также много сахара, жира и соли. В этот список попали колбаса, сосиски, хлопья для завтрака, и другая пища, которая составляет более половины рациона современных семей.Группа исследователей из французской Сорбонны посмотрела на истории болезни и особенности питания почти 105 000 взрослых людей, зарегистрировав среди них употребления 3 300 разных продуктов. Оказалось, что увеличение количества пищи, прошедшей высокую переработку, всего на 10% в рационе увеличивало вероятность развития рака на 12%. Исследователи также наблюдали за тем, как это влияет на риск появления отдельных видов рака. Установлено, что вероятность рака груди вырастала на 11%, а вот резкого скачка численности опухолей простаты и кишечника зафиксировано не было.Если выводы этого исследования будут подтверждены в ходе дальнейших наблюдений, то станет понятным, чем объясняется увеличение числа заболевших раком в последние десятки лет. Кроме того, постоянно растущий спрос на продукты питания, прошедшие через интенсивную переработку, который также наблюдается на нашей планете, станет основным движущим фактором злокачественных новообразований в следующие десятки лет. Отметим, что в самой Франции людей давно предупреждают об опасностях поглощения сверхпереработанных продуктов питания.