Назван продукт, который может спровоцировать рак груди

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Злоупотребление сахаром приводит к раку.Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу о том, что злоупотребление сахаром может провоцировать развитие в человеческом организме раковых клеток.Исследователи считают, что большие дозы сахара могут приводить к появлению нескольких видов рака.«Помимо диабета, повышенного кровяного давления, болезни печени и ожирения, сахар также может вызывать онкологические заболевания. Это объясняется тем, что раковые опухоли используют глюкозу для своего роста», - приводится мнение ученых.Проанализировав данные экспериментов с животными, употреблявшими сахар, исследователи обнаружили: у 50-58% животных, которых держали на корме, обогащенном сахаром, в результате обнаруживали злокачественные новообразования. По мнению авторов проекта, злоупотребление сахаром может приводить к появлению трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.По данным Independent, в прошлом Фондом исследований сахара (SRF) финансировались исследования по изучению влияния сахарозы на сердечно-сосудистую систему животных. Эти изыскания известны как «Проект 259». Издание сообщает, что проект был завершен досрочно, а полученные в нем данные не были обнародованы, и причиной тому стало давление сахарного бизнеса, не желавшего предавать огласке факты о негативном влиянии сахара на организм.«Сахарная промышленность потратила немалые деньги, чтобы исследовать влияние сахарозы на здоровье, но была заинтересована только в публикации результатов, которые позволили бы реабилитировать сахар», - говорится в публикации.