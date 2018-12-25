Эти необычные признаки могут предвещать депрессию

Врачи собрали пять неочевидных симптомов.Вы можете страдать от депрессии и даже не подозревать об этом.Депрессия – это тяжелое психическое состояние, которое может тянуться годами. Узнайте, какие неожиданные признаки того, что у вас депрессия.Признак 1 - Вы много суетитесьДумаете, что человек в депрессии обязательно обессилен, много спит и плохо ест? На самом деле, есть множество видов депрессии. Доктор медицинских наук Джула Холанд говорит, что существует менее известный тип депрессии, при котором человек чувствует себя встревоженным, становится суетливым и возбужденным. Поэтому так важно следить, изменилась ли структура сна и общее поведение, уровень энергии и привычки.Признак 2 - Вы отчего-то начали болетьВы можете на физическом уровне почувствовать депрессию. Головные боли, хроническая боль в животе – это самые частые виды боли при депрессии. Не думайте, что они существуют только в вашей голове, и стоит лишь успокоить нервы, как боли пройдут. Иногда депрессия дает толчок появлению нового заболевания или способствует рецидиву хронического.Признак 3 - Вы плохо соображаетеРаньше у вас не было никаких проблем с решением сложных рабочих задач, а сейчас вы сидите над простой проблемой полдня и не можете сообразить, что делать. Насторожитесь, если у вас возникли проблемы с запоминанием информации и с усидчивостью. Исследование, проведенное в 2013 году PLoS ONE, в котором приняли участие 4500 человек в возрасте 60 лет и старше, показало, что замедление темпа работы зачастую связано с депрессивным состоянием.Признак 4 - Вас все раздражаетВы выспались, хорошо поели, не устали на работе, но все равно вас раздражает все вокруг? В 2013 году были проведены исследования, показавшие, что более половины людей, которые страдают депрессией, испытывают раздражительность и гнев, часто без всякой видимой причины. Они теряют самообладание в тех ситуациях, которые никогда раньше не выводили их из равновесия.Признак 5 - Ваши вкусовые пристрастия вышли из-под контроляДа, пару дней в месяце вас тянет на сладкое и мучное (обычно в период ПМС), и это в целом нормально. Но если в большинство дней месяца вы не можете удержаться в рамках диеты и поглощаете углеводные продукты без всякого контроля, задумайтесь: возможно, у вас депрессия?Мозг отчаянно нуждается в серотонине, гормоне, который дарит ощущение счастья и удовлетворенности, а самый простой способ получить его – это съесть сладкое.