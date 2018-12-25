Врачи рассказали, чем опасен слишком крепкий иммунитет

Такой иммунитет может вызывать повышенную усталость.Для синдрома хронической усталости типичны постоянное чувство утомления (даже после отдыха), проблемы со сном и памятью.Ученые Института психиатрии, психологии и неврологии (ИППН) Лондонского королевского колледжа высказались о том, что хроническая усталость связана с иммунитетом - такое состояние могут вызывать некоторые реакции иммунной системы.В частности, исследователи считают, что иммунитет людей, страдающих от хронической усталости, гиперактивен и слишком быстро реагирует на проникновение патогенов в организм. Подобное свойство иммунитета может вызывать негативные изменения в обмене веществ и мышечных тканях, способствующее ощущению усталости, полагают эксперты.Специалистами был проведен эксперимент с участием 55 добровольцев – пациентов с хроническим гепатитом С. Их лечили с помощью интерферона альфа, стимулирующего синтез антител. Эта терапия помогла многим, но участники жаловались на тяжелую усталость, возникающую совершенно без повода. У 18 из 55 участников хроническая усталость сохранилась и после того, как курс лечения был прекращен, - у этих пациентов и до начала терапии была зафиксирована повышенная активность клеточного иммунитета.«Гиперактивность иммунитета способна вызывать определенные процессы в мозге, мышцах и обмене веществ, которые впоследствии влияют на общее самочувствие и на появление чувства усталости», - резюмировали авторы работы, добавив, что дальнейшее исследование этого вопроса еще продолжится.