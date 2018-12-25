Ученые открыли успешный способ лечения лейкемии

Когда способ лечения лейкемии будет апробирован на людях, точно неизвестно.

Ученые из США открыли успешный способ лечения лейкемии (рак крови), об их работе рассказал журнал Genes & Development. Специалисты смогли понять, как заблокировать механизм, превращающий белые клетки крови (лейкоциты) в злокачественные.

Исследователи поясняют, что развитие некоторых форм лейкемии связано с мутациями гена, кодирующего белок MLL - гистонметилтрансферазу. Белок MLL объединяется с другим геном, способствуя синтезу химерного белка, из-за которого развивается заболевание. Главную роль в этом процессе играют молекулы таспаза-1 и казеин киназа 2, вызывающие распад нормальных форм MLL.

Исследование показало: блокировка активности казеин киназы 2 останавливает расщепление MLL, прекращает производство химерных белков, и вместе с этим останавливается и развитие лейкемии. У больных мышей, на которых был протестирован подобный метод, прогрессирование рака крови остановилось.

«Опыты на мышах, в злокачественных клетках которых производится химерный белок MLL-AF9, показали, что ингибирование казеин киназы прекращает развитие лейкемии», - заявили клиницисты.

Когда открытый учеными способ лечения лейкемии будет апробирован на людях, точно неизвестно, так как специалисты должны убедиться в том, что новая технология достаточно безопасна для человеческого организма. Но, как заметил соавтор проекта Цзыбо Чжао, подобная технология «может быть применима и к другим формам рака, включая рак молочной железы и простаты».
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