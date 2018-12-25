Ученые открыли успешный способ лечения лейкемии

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Когда способ лечения лейкемии будет апробирован на людях, точно неизвестно.Ученые из США открыли успешный способ лечения лейкемии (рак крови), об их работе рассказал журнал Genes & Development. Специалисты смогли понять, как заблокировать механизм, превращающий белые клетки крови (лейкоциты) в злокачественные.Исследователи поясняют, что развитие некоторых форм лейкемии связано с мутациями гена, кодирующего белок MLL - гистонметилтрансферазу. Белок MLL объединяется с другим геном, способствуя синтезу химерного белка, из-за которого развивается заболевание. Главную роль в этом процессе играют молекулы таспаза-1 и казеин киназа 2, вызывающие распад нормальных форм MLL.Исследование показало: блокировка активности казеин киназы 2 останавливает расщепление MLL, прекращает производство химерных белков, и вместе с этим останавливается и развитие лейкемии. У больных мышей, на которых был протестирован подобный метод, прогрессирование рака крови остановилось.«Опыты на мышах, в злокачественных клетках которых производится химерный белок MLL-AF9, показали, что ингибирование казеин киназы прекращает развитие лейкемии», - заявили клиницисты.Когда открытый учеными способ лечения лейкемии будет апробирован на людях, точно неизвестно, так как специалисты должны убедиться в том, что новая технология достаточно безопасна для человеческого организма. Но, как заметил соавтор проекта Цзыбо Чжао, подобная технология «может быть применима и к другим формам рака, включая рак молочной железы и простаты».