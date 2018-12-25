Медики рассказали, кому нельзя есть мандарины

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Эксперты рассказали, как мандарины влияют на здоровье людей.Употребление мандаринов способно защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.В первую очередь, стоит отметить, что в мандаринах есть наибольшее количество насыщенными витаминами группы С цитрусовыми фруктами. Также для них характерно высокое содержание витаминов групп D и К. Именно это делает мандарины отличным средством для профилактики рахита и сердечно-сосудистых заболеваний.Интересным фактом является то, что в мандаринах обычно почти не бывает нитратов. Кроме того, мандарины следует есть всем, кто желает быстро избавиться от сильного отека. Например, съедая всего два таких фрукта на ночь, вы забудете о «мешков» и синяков под глазами.Хорошо влияют мандарины и на работу желудочно-кишечного тракта. При их употреблении вы забудете о запорах, метеоризме, а также диареи. К тому же, мандарины помогают восстановить надлежащее состояние тканей печени.Однако чрезмерное употребление указанного фрукта все же может привести к негативным последствиям. Особенно это утверждение актуально для людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Мандарины не советуют употреблять при гастритах, энтеритах, колитах и других заболеваниях. Также мандарины могут вызвать аллергию у детей, если превысить количество их употребления.