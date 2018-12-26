Медики подсказали, какой напиток поможет похудеть без диет

Всего три чашки этого напитка в день, и вы будете стройными.Специалисты из Нидерландов смогли доказать, что зелёный чай является идеальным напитком для похудения.При регулярном употреблении зеленого чая человек будет быстро терять жир. Учёные подсчитали, что при соблюдении нехитрых правил за один год можно избавиться от 6,5 кг чистого жира с помощью этого напитка. Чтобы худеть без диет и голодания, необходимо выпивать три чашки крепкого зеленого чая ежедневно.Именно в таком количестве этот напиток способен растворять жировые отложения. При этом специалисты подчеркнули, что зелёный чай никак не влияет на мышечную массу, то есть человек худеет без ущерба для своей фигуры, расставаясь только с жировыми отложениями. Учёные добавили, что многие диеты не дают такого результата и очень часто приводят к дряблости мышц, однако зелёный чай способен поддерживать мышечную массу.Если вы будете выпивать три чашки зеленого чая ежедневно, расход вашей энергии будет увеличиваться на рекордные 5%. Это значит, что при таких же физических нагрузках и таком же питании вы буквально на ровном месте расходуете больше калорий (необходимый фактор, чтобы сжигать калории).