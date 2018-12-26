Дерматологи назвали продукты, замедляющие появление морщин

Восемь продуктов для здоровой кожи.Питание важно для здоровья, а также для состояния кожи. Потребление нездоровой пищи может повлиять на различные органы тела, включая кожу.Ученые утверждают, что правильный баланс в еде насыщает кожу необходимыми элементами.Список включает в себя 8 продуктов, которые поддерживают кожу здоровой и мягкой.РыбаЖирная рыба, такая как лосось, макрель и сельдь - очень хорошее питание для кожи, так как они являются богатыми источниками омега-3 жирных кислот. Они необходимы, чтобы увлажнять кожу и делать ее мягкой, потому что их дефицит может вызвать сухость. Омега-3 кислоты уменьшают воспаление и раздражение кожи, такие как прыщи. Жирная рыба также является источником витамина Е, который удаляет свободные радикалы из кожи, и цинка, который отвечает за регулирование производства новых клеток.АвокадоАвокадо содержит полезные жиры, которые необходимы для поддержания здоровой, упругой и увлажненной кожи. Исследование показало, что авокадо содержит соединения, которые защищают кожу от солнечных лучей, вызывающих морщины и другие признаки старения. Авокадо является хорошим источником витамина Е, антиоксиданта, который защищает кожу от окислительного повреждения.ОрехиГрецкие орехи обладают свойствами, которые делают их отличной пищей для здоровой кожи. Хорошими источниками являются незаменимые жирные кислоты, которые организм не может производить самостоятельно. Они богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме. Грецкие орехи также содержат цинк, селен, белок и антиоксиданты, такие как витамин Е и С.ПерецПерец является отличным источником бета-каротина, который при попадании в организм превращается в витамин А. Порция в 150 г содержит 92% витамина А. Овощ также является одним из лучших источников витамина С, необходимого для создания белка коллагена, сохраняющего кожу здоровой. В одном исследовании длительное время наблюдались женщины, которые потребляли этот тип овощей. Поскольку они содержат много витамина С, результаты показывают, что перец является идеальной пищей для уменьшения сухости и морщин на коже.БрокколиБрокколи богата многими витаминами и минералами, в том числе цинком, витаминами А и С. Она также содержат каротиноид лютеин, который защищает кожу от окислительных повреждений, которые могут привести к высыханию и образованию морщин. У брокколи также есть состав, названный сульфорфаном, который отличается его невероятными преимуществами. Сульфорафан является мощным средством против солнечного повреждения. Брокколи даже обладают противораковыми свойствами и эффективны при некоторых раковых заболеваниях кожи.СояСоя содержит изофлавоны, которые блокируют эстроген в организме. Одно исследование показало, что ежедневное употребление соевых изофлавонов в течение 8-12 недель уменьшает морщины и повышает эластичность кожи. Они также защищают ее от ультрафиолетовых лучей. У женщин в постменопаузе соя может улучшить сухость кожи и увеличить количество коллагена.КакаоКакао флавонолы, находящиеся в темном шоколаде, помогают увлажнять кожу, улучшая кровообращение и предотвращая повреждение от УФ-лучей. Согласно исследованию, женщины, которые употребляют какао-напиток с высоким процентом какао в течение 12 недель, имеют меньше шелушения и неровностей на коже.Зеленый чайЗеленый чай содержит полифенолы и антиоксиданты. Он обладает противовоспалительными свойствами, что делает его эффективным для лечения прыщей, шрамов, пятен, очищает от токсинов и сохраняет кожу упругой. Он также содержит витамин К, который уменьшает темные круги под глазами.