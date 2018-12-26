Каков риск возникновения инсульта после сердечного приступа?

После сердечного приступа риск развития инсульта сохраняется значительно дольше, чем считалось ранее.«Сердечный приступ — это фактор риска развития инсульта в течение как минимум 3 мес», — отметил доктор Александр Мерклер (Alexander Merkler), доцент кафедры неврологии в Медицинском колледже Вайля Корнелла (Weill Cornell Medical College), США.Все данные, полученные ранее, свидетельствовали о том, что сердечный приступ является фактором риска развития инсульта только в течение 1 мес. Механизм развития данной цепной реакции пока не выяснен. Ученые предполагают, что это может быть связано со сгустками крови, которые образуются во время сердечного приступа, так как существует вероятность их попадания в сосуды головного мозга.«Результаты нового исследования могут изменить представление о взаимосвязи сердечного приступа и инсульта» — подчеркнул А. Мерклер.Исследователи изучили данные более 1,7 млн пациентов, более 46 тыс. из которых были госпитализированы с сердечным приступом и 80 тыс. — с инсультом. Ученые подтвердили повышенный риск развития инсульта среди пациентов, перенесших сердечный приступ.«Полученные результаты подчеркивают необходимость разработки более эффективного лечение сердечных приступов с целью смягчить потенциальный риск развития инсульта», — отметил Грегг Фонаров, кардиолог из Калифорнийского университета (University of California), США.Результаты исследования были представлены 21 октября 2018 г. на собрании Американской неврологической ассоциации (American Neurological Association) в Атланте, США.