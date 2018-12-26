7 причин добавить в рацион мед

Мед часто используется как натуральный подсластитель для чая, блинов, сыра и даже в коктейлях.И никто не задумывается, чем именно полезен этот последний продукт, поскольку о его чудодейственных свойствах говорят, пожалуй, слишком много. Он действительно, стимулирует нашу энергию, регулирует уровень сахара в крови, побеждает бессонницу и улучшает пищеварение. Но это лишь те качества меда, о которых все знают, но почти никто не замечает, поскольку не дает себе труда есть его в достаточном количестве. К тому же помимо здоровья мед отлично может улучшать внешний вид. И для этого совершенно не обязательно обмазываться им с головы до ног, достаточно лишь знать, в какой момент добавить его в рацион и в каком качестве употреблять.Лечит псориазПсориаз – аутоимунное заболевание, поражающее клетки кожи. Оно вызывает покраснение, волдыри и зуд. И хотя мед, конечно, не может излечить эту болезнь, он способен успокоить воспаление и обеззаразить открытые участки кожи. Когда мед добавляешь в рацион, он способен также уменьшить сухость кожи. Об этом говорится в исследовании 2003 года о дополнительных способах лечения в медицине. Смесь натурального меда, пчелиного воска и оливкового масла способна действовать как лекарство даже от дерматита.Исцеляет ссадиныМед – настоящее антибактериальное средство, причем как при применении внутрь, так и наружно. Он отлично подсушивает свежие ранки и снижает риск размножения микроорганизмов внутри вашего тела. Мелкие порезы и ссадины заживают гораздо быстрее, если применять мед, однако не стоит рассчитывать на него во время лечения застарелых ран.Средство против акнеАкне случается из-за слишком жирной кожи, которая подвергается внешнему загрязнению. Бактерии размножаются в этой среде и вызывают прыщи. Здесь снова стоит вспомнить об антибактериальных свойствах меда, которые помогают уменьшить степень поражения кожи. Антибиотические свойства этого продукта, а также его противовоспалительный эффект могут навсегда избавить вас от этого подросткового заболевания.Замедление старенияБудучи отличным источником антиоксидантов, мед защищает вашу кожу от возрастных изменений. Известно, что они возникают из-за воздействия свободных радикалов и являются источником морщин и потери упругости. Чудодейственный продукт способен противостоять этому эффекту. Он способствует увлажнению сухой кожи и значительно улучшает цвет лица.Останавливает потерю волосТе, кто обеспокоен излишней потерей волос, могут обратиться к десертам с содержанием меда и начать добавлять его в чай. Бактерицидные и фунгицидные свойства меда уменьшают выпадение волос и способствуют их стремительному росту. Также с помощью меда можно контролировать появление перхоти, которая тоже является одной из причин выпадения. Причем эти свойства проявляются, даже если не есть мед, а делать из него маску для волос.Лечит сухие и поврежденные волосыМед содержит витамины и минералы, которые отлично помогают предотвратить сухость волос, а также действуют как увлажнитель для сохранения влаги в тканях. Следовательно, он эффективен в случае, если вы часто подвергаете волосы химическому воздействию или много времени проводите под открытым солнцем. Мед также успокаивающе действует на кожу головы, если наблюдается зуд или шелушение.Заживляет шрамыШрамы, особенно застарелые и крупные – не лучшее украшение человеческого тела. Считается, что удалить их можно только с помощью хирургического вмешательства. На самом деле на них целительным образом действует мед. В составе этого десертного лакомства есть вещества, влияющие на регенерацию тканей и помогающие оживлять клетки кожи. Сочетание этих факторов отлично сказывается на шрамах.