7 причин добавить в рацион мед
И никто не задумывается, чем именно полезен этот последний продукт, поскольку о его чудодейственных свойствах говорят, пожалуй, слишком много. Он действительно, стимулирует нашу энергию, регулирует уровень сахара в крови, побеждает бессонницу и улучшает пищеварение. Но это лишь те качества меда, о которых все знают, но почти никто не замечает, поскольку не дает себе труда есть его в достаточном количестве. К тому же помимо здоровья мед отлично может улучшать внешний вид. И для этого совершенно не обязательно обмазываться им с головы до ног, достаточно лишь знать, в какой момент добавить его в рацион и в каком качестве употреблять.
Лечит псориаз
Псориаз – аутоимунное заболевание, поражающее клетки кожи. Оно вызывает покраснение, волдыри и зуд. И хотя мед, конечно, не может излечить эту болезнь, он способен успокоить воспаление и обеззаразить открытые участки кожи. Когда мед добавляешь в рацион, он способен также уменьшить сухость кожи. Об этом говорится в исследовании 2003 года о дополнительных способах лечения в медицине. Смесь натурального меда, пчелиного воска и оливкового масла способна действовать как лекарство даже от дерматита.
Исцеляет ссадины
Мед – настоящее антибактериальное средство, причем как при применении внутрь, так и наружно. Он отлично подсушивает свежие ранки и снижает риск размножения микроорганизмов внутри вашего тела. Мелкие порезы и ссадины заживают гораздо быстрее, если применять мед, однако не стоит рассчитывать на него во время лечения застарелых ран.
Средство против акне
Акне случается из-за слишком жирной кожи, которая подвергается внешнему загрязнению. Бактерии размножаются в этой среде и вызывают прыщи. Здесь снова стоит вспомнить об антибактериальных свойствах меда, которые помогают уменьшить степень поражения кожи. Антибиотические свойства этого продукта, а также его противовоспалительный эффект могут навсегда избавить вас от этого подросткового заболевания.
Замедление старения
Будучи отличным источником антиоксидантов, мед защищает вашу кожу от возрастных изменений. Известно, что они возникают из-за воздействия свободных радикалов и являются источником морщин и потери упругости. Чудодейственный продукт способен противостоять этому эффекту. Он способствует увлажнению сухой кожи и значительно улучшает цвет лица.
Останавливает потерю волос
Те, кто обеспокоен излишней потерей волос, могут обратиться к десертам с содержанием меда и начать добавлять его в чай. Бактерицидные и фунгицидные свойства меда уменьшают выпадение волос и способствуют их стремительному росту. Также с помощью меда можно контролировать появление перхоти, которая тоже является одной из причин выпадения. Причем эти свойства проявляются, даже если не есть мед, а делать из него маску для волос.
Лечит сухие и поврежденные волосы
Мед содержит витамины и минералы, которые отлично помогают предотвратить сухость волос, а также действуют как увлажнитель для сохранения влаги в тканях. Следовательно, он эффективен в случае, если вы часто подвергаете волосы химическому воздействию или много времени проводите под открытым солнцем. Мед также успокаивающе действует на кожу головы, если наблюдается зуд или шелушение.
Заживляет шрамы
Шрамы, особенно застарелые и крупные – не лучшее украшение человеческого тела. Считается, что удалить их можно только с помощью хирургического вмешательства. На самом деле на них целительным образом действует мед. В составе этого десертного лакомства есть вещества, влияющие на регенерацию тканей и помогающие оживлять клетки кожи. Сочетание этих факторов отлично сказывается на шрамах.
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