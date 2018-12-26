Высокий уровень холестерина: чем опасен и как снизить?

Считается, что высокий уровень холестерина крайне опасен для здоровья человека. Эксперты рассказали, так ли это на самом деле и что можно сделать, чтобы его снизить.Чем опасен высокий холестеринХолестерин необходим каждому человеку, утверждают врачи. Но следует поддерживать его в пределах нормы, иначе могут возникнуть различные последствия. Разделяют два вида холестерина — высокой и низкой плотности. Опасен второй вид, ведь он несёт жировые клетки в сосуды, способствуя образованию жировых бляшек. А первый выводит жир из клеток. Самое интересное, что без специальных измерений люди не способны понять, какой у них уровень холестерина. Симптомов, которые говорят о высоком его уровне, как таковых нет.Чем же опасен высокий уровень холестерина? Он приводит к появлению бляшек, в итоге просвет в кровеносных сосудах становится меньше. При увеличенном уровне холестерина также может развиться стенокардия, риск развития инфаркта миокарда. Не исключено, что появится коронарная болезнь, при которой происходит повреждение артерии, доставляющей кислород и кровь к сердечной мышце. Очень часто при высоком уровне холестерина образуется закупорка артерий, а также возникает риск развития атеросклероза.Несмотря на то, что сам по себе высокий уровень холестерина не вызывает никаких признаков, сопутствующие заболевания имеют определённые симптомы. К ним можно отнести:Боли в ногах после незначительных нагрузок;Стенокардия в результате снижения просвета в сосудах;Разрывы кровеносных сосудов;Присутствие сгустков в крови;Сердечная недостаточность;Разрыв бляшек;Образование желтых пятен на коже, зачастую на области вокруг глаз.Что приводит к высокому уровню холестерина?Довольно часто люди сами виноваты в том, что уровень холестерина превышает норму. Одним из самых основных показателей этого является неправильное питание. Есть множество продуктов, в котором уровень холестерина превышен. Как следствие, возрастает он и в организме человека. Особенно опасны в данном случае насыщенные жиры, которые в избытке есть в жирном мясе, сладких продуктах, колбасах, твёрдых сырах.Ещё одним провоцирующим фактором является сидячий образ жизни. Те, кто не занимаются никакой активностью, чаще других страдают от повышенного уровня холестерина. Это доказывают многочисленные исследования.Третья причина — наличие вредных привычек. Самыми пагубными в данном плане можно назвать курение и алкоголь. Они приводят к тому, что уровень холестерина становится выше.И наконец, уровень холестерина повышается из-за избыточного веса, который часто возникает в том числе из-за комплекса вышеназванных факторов. Также нередко такие люди употребляют продукты, которые имеют повышенный уровень холестерина.Есть такие факторы, которые никак не связаны с образом жизни человека. Например, наследственность — если у родных была такая проблема, то, вероятно, у вас тоже образуется. Также нередко влияет и пол человека. Известно, что у мужчин уровень холестерина выше, чем у женщин. У представительниц прекрасного пола он возрастает в период менопаузы. Возраст тоже относится к таким причинам: чем старше человек, тем более высокий уровень холестерина.Ну а так как уровень холестерина напрямую влияет на работу вашего сердца, за ним нужно следить.Продукты, которые снижают уровень холестеринаА помочь в том, чтобы снизить уровень холестерина, могут определённые продукты.В первую очередь включите в свой рацион оливковое масло. Этот продукт является диетическим, содержит только растительные жиры. Если вы привыкли покупать подсолнечное, то скорее отвыкайте. Оливковое и приятнее на вкус, и гораздо полезнее — оно легче усваивается организмом и не позволяет уровню холестерина превысить норму.Цитрусовые продукты тоже необходимо есть людям, которые хотят снизить уровень холестерина. Всё дело в количестве пектина, который при попадании в желудок выводит из него лишний холестерин. Это позволяет ему не попадать в кровь, так как вся работа происходит в желудке. Наиболее полезно есть мандарины и апельсины за 30 минут до еды.Также необходимо есть орехи. Они — настоящая кладезь витаминов, растительных жиров и минералов, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы. Орехи наиболее эффективны при ожирении — продукт отлично утоляет голод, не позволяя человеку переедать.Зелёный чай будет тоже полезен в данном плане. Причина — танин, который контролирует уровень холестерина. Снизить его можно за счёт чашечки зелёного чая.Одним из самых лучших продуктов для того, чтобы снизить холестерин, можно назвать морскую рыбу. Наверное, вы догадываетесь, что причина кроется в омега-3 жирных кислотах, которые влияют на весь организм и сердечную систему.Не менее важно включить в рацион болгарский перец. Этот продукт содержит множество витаминов, которые полезны для функционирования сердечных сосудов, уменьшения уровня холестерина и оказанием действия против склероза.Полезен и баклажан, в котором много калия, нужного для работы сердечно-сосудистой системы. Также этот продукт поможет снизить уровень холестерина.В меню должны присутствовать бобовые продукты и морковь. Они содержат пектин, который помогает снизить уровень холестерина.Полезные советы:Если вы хотите привести уровень холестерина в норму, то не стоит перекусывать бутербродами. Выбирайте здоровые перекусы — сухофрукты, орехи, слайсы. Никакой колбасы и сосисок, которые являются источником вредных жиров. Также можно заменить некоторые продукты на соевые, что поможет нормализовать холестерин.Необходимо отказаться от вредных привычек, уделять спорту как минимум 15 минут в день. Это позволит привести вес в норму. А как следствие, все вышеперечисленные меры помогут снизить уровень холестерина.