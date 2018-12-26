Врачи объяснили, что категорически нельзя делать при отравлении алкоголем

Медик рассказал, как спасать отравившегося алкоголем.На новогодние праздники количество пищевых и алкогольных отравлений, как правило, возрастает в разы. Если есть понимание, что человек отравился именно спиртным, то потерпевшего ни в коем случае нельзя ложить на спину.“До приезда скорой, если есть подозрение, как на пищевое, так и на алкогольное отравление, нужно действовать следующим образом:переместить человека на кровать, и положить его набок. Ни в коем случае не стоит ложить на спину. Ведь, если у человека пойдет рвотный рефлекс - это все может попасть в дыхательные пути. Можно искусственным путем вызвать рвоту, но это если человек в сознании.Свежий воздух в квартире или доме - ключевое. Если человек в состоянии, то стоит вывести его на балкон или на улицу.Ни в коем случае нельзя принимать холодный душ. Хотя многие, кстати, считают, что таким образом можно прийти в себя. Также, нельзя давать кофе. Можно чай и в больших количествах, не сладкий. Иными словами - обильное теплое питье”, - сказал он.При этом Роханский подчеркнул, что самое главное, что нужно сделать, это вызвать бригаду скорой помощи.“И дальше доверится специалистам. Есть еще один нюанс - сегодня легко спутать отравление с гриппом, так как он очень часто имеет похожие симптомы: слабость, головокружение, повышение температуры. И здесь только врач может правильно определит причину”, - уточнил он.