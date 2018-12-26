Медики назвали напиток, нормализующий работу ЖКТ

Названа польза имбирной воды для организма.Имбирную воду для похудения и тонизации организма начали применять еще в древности.Пожалуй, сложно найти более полезный продукт для здоровья, красоты и фигуры, чем имбирь.В Китае имбирь использовали для лечения различных заболеваний много тысячелетий назад. Ним лечили простуду, устраняли косметические проблемы, улучшали состояние волос и повышали аппетит у больных. Так чем же так полезен имбирь?Полезные свойства имбиря для здоровья:1. Улучшает работу ЖКТ и действует как профилактика ракаГлавные лечебные свойства имбиря известны издревле. В первую очередь, конечно, это обезболивающее способность. Эфирные масла растения являются сильными антиоксидантами: они устраняют свободные радикалы, предотвращают разрушение здоровых клеток организма, препятствуя развитию рака. Это же объясняет еще одно важное свойство имбиря в лечении гастрита. Выпитый натощак напиток с имбирем оказывает благотворное воздействие на ЖКТ и помогает в заживление очагов боли в желудке. Однако, важно не переусердствовать: достаточно добавить в 200 мл воды 0,5 грамма натертого корня имбиря, в противном случае боли могут усилиться.2. Избавляет от усталости и депрессииИмбирь помогает быстро избавиться от сонливости, усталости и даже депрессии. Достаточно принимать с напитками или в пищу 0,5 г натертого свежего корня имбиря или щепотку сушеной специи, чтобы заменить тонизирующие напитки – энергетики, кофе и черный чай. Помимо всего, корень имбиря стимулирует мозговую деятельность, что улучшает концентрацию внимания и работоспособность. Поэтому данный продукт следует обязательно включать в рацион питания в дни наибольшей умственной нагрузки.3. Повышает иммунитетПоложительное влияние корня имбиря на иммунитет описывали еще китайские лекари, которые рекомендовали регулярно употреблять настойку из корня растения, чтобы защитить организм от болезней. Причем настойку не обязательно было готовить на основе алкоголя. Лучшим рецептом считалась имбирная вода. Ее готовили из трех долек лимона, 1 г натертого корня имбиря и 1 л воды. По желанию в напиток добавляли 1 ложку меда. Сейчас диетологи и врачи также рекомендуют каждый день принимать имбирный напиток натощак, где-то за 30 минут до завтрака. Такой ритуал позволит забыть о сезонных простудных и респираторных заболеваниях. Регулярное употребление имбирной воды также помогает облегчить симптомы сезонной аллергии.4. Улучшает состояние костейИмбирь помогает улучшить состояние костной ткани. Поэтому корень растения стоит добавить в свой рацион людям, которые имеют предрасположенность к артриту, подагре и прочим болезням суставов. Тертый корень имбиря также позволяет улучшить состояние эмали зубов.Чем полезна вода с имбирем для похуденияМногие худеющие люди обращают особое внимание на свое питание. Калории резко «урезаются», жирная пища и жареное - под запретом, а уж сладкое заменяется полезными фруктами. Но мало кто из тех, кто старается снизить вес, обращает внимание на напитки. Употребление достаточного количества воды – обязательное условие похудения. Она снижает аппетит и обеспечивает организму «правильную» среду для химических реакций, именуемых метаболизмом. Наконец, вода необходима для сжигания жира.Зеленый чай с имбирем «заряжен» эфирными маслами и фитонцидами. Он содержит дозу кофеина, немного гингерола (масла имбиря), а также небольшое количество лимонной кислоты и витамина С. Простая вода с имбирем также полезна для фигуры. В отличие от кофейных имбирных напитков и чаев с корнем растения, вода не стимулирует нервную систему и позволяет сохранять спокойствие, поэтому ее можно пить целый день, даже перед сном.Если вы замените привычные 5 чашек кофе/ чая на 5 стаканов воды с имбирем, станете намного спокойнее, метаболизм ускорится, а вот желание заедать стресс и вовсе пропадет.Бонусом употребления имбирной воды относительно стиля жизни является то, что вы забудете о конфетах, шоколаде и пирожных, которые так и просятся к чаю. С имбирной водой есть сладости немного странно, потому-то напиток проще пить тем, кто постоянно пытается похудеть.