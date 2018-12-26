Ученые сделали интересное открытие о вредных продуктах

Перечень здоровых и вредных продуктов для каждого человека индивидуален.Полезной универсальной еды для всех людей не существует, что связано с особенностями образа жизни, возраста, микрофлоры организма и других факторов.Ученые из Института имени Вейцмана в городе Реховот в Израиле в результате эксперимента заключили, что перечень здоровых и вредных продуктов для каждого отдельного человека индивидуален - универсальных полезных блюде быть не может. Специалисты рассказали, что организм человека на различные блюда, как и на любое воздействие, реагирует по-разному.Исследование, в котором приняли участие 800 человек в возрастном диапазоне от 17 до 80 лет, показало, что у одних людей концентрация глюкозы в крови повышалась после употребления даже безуглеводных продуктов также, как у других после большой порции сладостей.При этом на повышение сахара в крови может влиять необычная пища. Сахар является основным фактором, который приводит к набору лишнего веса, и провоцирует развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Таким образом универсальных продуктов для всех людей, которые бы оказывали только положительный эффект и не провоцировали развитие различных заболеваний, попросту не существует. Это связано с различным набором микроорганизмов, физической активностью, образом жизни, стрессом и рядом других факторов.