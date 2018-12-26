Медики назвали пищу, предотвращающую возникновение тромбов

Эти продукты рекомендуется включить в свой рацион.Тромбоз и эмболия - очень опасные патологические состояния, связанные с закупоркой кровеносного сосуда. Это угрожает жизни человека.При тромбозе в венах или артериях образуются тромбы, эмболия же происходит в результате «миграции» тромба по кровеносной системе и закупорки одного из сосудов. Под такой угрозой постоянно находятся, например, люди, страдающие варикозным расширением вен.Что можно сделать, чтобы предотвратить такое опасное развитие событий? Понятно, что никто не может на 100% «застраховать» себя ни от одной болезни, но с помощью здорового образа жизни мы можем значительно снизить вероятность их возникновения.Мы всегда можем изменить наши привычки. Если, скажем, у нас в роду есть больные тромбозом, мы можем - и должны! - особо заботиться о своем здоровье, подумать о своей диете и вести достаточно активный образ жизни.Мы расскажем о факторах риска возникновения тромбоза и эмболии и о продуктах, которые помогают их избежать.Почему возникает тромбоз и эмболии?Нельзя выделить одну причину возникновения этих патологических состояний. Здесь действуют несколько факторов, связанных с нашим образом жизни, генетическими особенностями и с другими заболеваниями, которые могут у нас быть:Высокий уровень содержания в крови холестерина и триглицеридов.Сидячий образ жизни.Прием противозачаточных таблеток и эстрогенов (особенно если это сочетается с курением).Хирургические операции, которые нам пришлось перенести.Беременность.Ожирение.Проблемы с сердцем и почками.Генетическая предрасположенность.Как видим, далеко не все из этих факторов можно исключить из своей жизни. Но, к примеру, беременность или повышенный холестерин не означают, что у нас обязательно образуется тромб.Такой риск есть, но нет ситуации «причина-результат».Уточним различие между тромбозом и эмболией:Тромб: образование сгустка крови в результате коагуляции, ухудшения состояния сосуда или повреждения стенки сосуда.Эмболия происходит, когда сгусток крови (тромб), пузырек воздуха, либо частица жира попадают в кровоток и застревают в сосуде одного из жизненно важных органов (у водолазов при кессонной болезни в сосуды попадают пузырьки азота).Эмболия - это закупорка артерии в любой части тела, например, в легких.Какие продукты помогут нам предотвратить тромбоз и эмболию, рассказали диетологи.1. ЛимонМы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов.Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец?Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.2. Оливковое маслоОливковое масло первого холодного отжима - это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови.Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.3. АвокадоАвокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло.Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.4. Зубчик чеснока в деньСъедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день.Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.5. АртишокиОчень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо!Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.6. СельдерейСельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление.Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему.Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.7. Черничный сокОдно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения - это, без сомнения, черника.Она также противодействует образованию тромбов.Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.8. Красное виноВыпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится.Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови.Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение.Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.9. МорковьМорковь просто чудесна. Она освежает, у нее очень приятный вкус, ее можно сочетать практически с любыми продуктами, и она помогает нам предотвратить тромбоз и эмболии.Это происходит благодаря тому, что в ней содержится много бета-каротина. Этот жирорастворимый витамин полезен для сердца, и он нормализует уровень холестерина в крови.