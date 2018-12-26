Медики назвали продукты, снижающие вредный холестерин

Уровень холестерина в крови зависит от потребляемой пищи.Людям, для которых снижение уровня холестерина в крови является насущной проблемой, специалисты рекомендуют включить в ежедневный рацион питания несколько продуктов. В своем эффекте эти продукты не уступают лекарственным препаратам.Исследование, проведенное учеными Западного научно-исследовательского центра по вопросам питания человека, показало: отличным продуктом для снижения повышенного холестерина является рыба семейства лососевых (семга, кета, горбуша, нерка и т.д.). В ходе эксперимента у добровольцев, употреблявших такую рыбу в течение 20 дней, уровень «хорошего» холестерина увеличился на 10%. «Хороший» холестерин активирует в организме процесс выведения «плохого» холестерина, опасного для сосудов и артерий.По мнению ученых, подобный эффект обеспечивается высоким содержанием в лососевых омега-3 жирных кислот. Эти кислоты содержатся на высоком уровне и в льняном семени, льняном масле, - их употребление также хорошо помогает снижать общее количество холестерина в организме и конкретно «плохого» холестерина.Способствует снижению уровня холестерина и овсянка – каша, сваренная из цельных зерен овса. Овес – не только лидер среди зерновых по количеству растворимой клетчатки, в нем много антиоксидантов, что и обеспечивает целебный эффект. Кроме того, овсянка имеет самый низкий гликемический индекс, что делает ее кашей номер один с позиции диетологии.Также полезна перловка (ячмень). Цельная ячменная крупа содержит тот же тип растворимых волокон, что и овес. Кроме того, аналогично овсу ячмень проходит минимальную обработку, что позволяет зерну сохранять максимум полезных качеств.Вошли в список лучших продуктов для снижения холестерина и яблоки. Полифенольные соединения в яблоках и яблочном соке препятствуют процессам окисления «плохого» холестерина, вследствие которых в артериях образуется холестериновый налет. Яблоки обладают примерно такими же способностями по снижению холестерина, как овес и ячмень, отметили эксперты.