Названа неожиданная причина преждевременной смерти

Четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует.Американские ученые определили причину преждевременной смерти. Неожиданно фатальным фактором оказались переживания о потере близкого человека.Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти. Этот синдром ежегодно забирает множество жизней по всему миру. При этом четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует.Согласно данным ученых, основная причина заключается в потери супруга, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей.Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В итоге падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально «атакуют» различного рода заболевания. Статью о проведенных исследованиях опубликовал журнал Science Alert. Согласно данным научного материала, во время изучения причин смерти, были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли в среднем за три месяца до исследований.Все результаты были стратифицированы по физическому и психологическому состояниях. Анализ крови показал наличие у испытуемых с тяжелым ментальным состоянием, большого количества воспалительных процессов. При этом в анализах людей, менее трагически переживающих потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже.Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавших в депрессию после смерти родных и близких.