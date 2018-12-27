Врачи объяснили, чем чревато регулярное употребление сладостей

Сладости грозят появлением рака и болезни печени.Постоянное употребление сладостей чревато развитием целого ряда опасных нарушений в организме. Особенно опасны в этом плане изделия, содержащие много жира, муки и добавок – торты, пирожные и практически все виды сладкого с начинками в виде крема.О том, что есть сладкое каждый день очень вредно, заявила исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, лакомиться десертами можно всего один раз в неделю. В натуральном виде сахар также содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные изделия, употребление готовых сладостей может значительно усилить нагрузку на организм, связанную с необходимостью перерабатывать сахар, поделилась мнением и.о. министра здравоохранения.Щедро сдобренная сахаром пища является источником «пустых» калорий, которые не приносят абсолютно никакой пользы здоровью, но при этом значительно увеличивают риск появления лишнего веса, - поэтому необходимо максимально уменьшать количество продуктов с сахаром в своем рационе, подчеркнула Супрун. Лучше заменить сладости из магазина черным шоколадом, орехом, медом и сухофруктами: за их счет можно удовлетворить потребность в сладком, а также получить витамины и другие полезные микроэлементы, содержащиеся в этих продуктах.Наиболее опасным для здоровья человека Ульяна Супрун назвала сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров – типичный набор в покупных пирожных и десертных мучных изделиях.«Такие десерты повышают риск появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака. Особенно вредны газировки, ароматизированные йогурты, пирожные, торты и печенье», - заметила специалист.Напомним, что по данным ВОЗ суточное употребление сахара не должно превышать 50 граммов.