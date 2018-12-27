Офтальмологи объяснили, как алкоголь влияет на зрение

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Чем спиртные напитки опасны для глаз.Приближаются новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро столы будут ломиться от вкусной еды и веселящих напитков.И если первые, будучи качественно приготовленными из свежих продуктов, могут оставить след только на толщине вашей талии, то вот вторые чреваты более серьезными последствиями.Алкоголь – достаточно распространенная на разных празднествах вещь. Его влияние на состояние человека – а именно, расслабление и поднятие настроения – сделали его чрезвычайно популярным. Однако, от него могут страдать многие внутренние системы организма, в том числе и органы зрения.Так как же алкоголь влияет на зрение?Выделяют краткосрочных и долгосрочный эффект.Краткосрочный проявляется в виде:Двоения в глазах. Работа мозга замедляется, и он может неправильно обрабатывать информацию, воспринимаемую глазами, и не сопоставлять изображения с двух органов в одно.Ухудшение реакции зрачков на изменение степени освещенности. Доказано, что люди под влиянием спиртных напитков могут на 30% хуже различать свет и тень. Зрачки же медленнее сужаются и расширяются при необходимости.Боль в глазах, повышенная светочувствительность, пересыхание слизистой и жжение – последствия, проявляющиеся во время так называемого похмелья.Долгосрочный эффект будут более серьезным. При регулярном употреблении алкоголя могут возникать:Катаракта.Возрастная макульная дегенерация.Нехватке витаминов, приводящей к параличу глазных мышц.Оптическая нейропатия.Все эти нарушения связаны с нарушениями разного рода, однако, причиной их всех в такой ситуации будет именно алкоголь. Данное вещество отравляет организм, что не может пройти бесследно. Это заметно как в хрусталике глаза, который мутнеет при регулярном употреблении спиртного, так и в других отделах органов зрения.Будьте осторожны, и не злоупотребляйте алкогольными напитками!