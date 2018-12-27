Медики рассказали, действительно ли пить воду во время еды вредно

Шесть мифов об употреблении воды.По поводу употребления воды можно услышать много различных рекомендаций.В частности, не нужно стремиться выпивать пресловутые два-два с половиной литра воды, хотя именно эта норма настойчиво насаждается тем, кто хочет правильно питаться или худеть. Ученые объясняют: указанный объем жидкости учитывает и то влагу, которая содержится в продуктах и ??используемых за день блюдах, поэтому с их учетом воды нужно пить 1-1,5 литра. Если нет обильного потоотделения, этого вполне достаточно.Также научные специалисты со скепсисом воспринимают заверения о том, что лучше всего подходит для питья только чистая вода. По их словам, в этой теории нет никакого научного обоснования. Пить только воду, но и, например, чай, а также овощные соки - это тоже очень полезно.Не подтвердилась и правомерность запрета на питье во время еды. Эксперты объясняют: питье воды во время еды не рекомендуется людям, страдающим от воспалительных заболеваний желудка, тогда как при отсутствии данных проблем вода только помогает пищеварению (главное - не пить сразу много и не пить холодную воду).Теперь о стакане воды, которую нужно выпивать сразу после пробуждения утром. Обычно при этом рекомендуется стакан воды с долькой лимона. Но медики напоминают: огромное количество современных людей страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, при которых употребление подкисленной жидкости натощак может только усилить болезнь.Также ошибочно думать, что жажда является признаком обезвоживания. По словам ученых, жажда наступает при потере организмом 0,5% жидкости. Такая потеря не может вызвать дефицит влаги, ведь тело человека на 75% состоит из воды.Еще один миф - мысль о том, что воду в принципе нужно пить как можно больше, потому что так полезнее. Опасное суждение! Избыток воды может привести к разбуханию клеток, и если этот процесс затрагивает головной мозг, ничего хорошего для здоровья ждать уже нельзя.