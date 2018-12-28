Кардиологи объяснили, как фруктовые соки могут повлиять на сердце

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Фруктовые соки более калорийны, поскольку в них много сахара.На конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association) ученые представили данные о том, что напитки с сахаром, в том числе фруктовые соки, повышают риск умереть от сердечных патологий и других заболеваний.Выводы ученых касаются только напитков: продукты с высоким содержанием сахара не подтвердили своей опасности в этом аспекте.«Выяснилось, что для тех, кто выпивал больше 680 граммов сладких напитков в день, риск смерти от сердечных и других заболеваний был в два раза выше по сравнению с теми чем для тех, кто выпивал меньше 30 граммов», - сообщила ведущий специалист проекта Джин Уэлш.По мнению ученых, в сладких напитках отсутствуют какие-либо питательные вещества, которые бы могли «тормозить» процесс усвоения сахара организмом, - тогда как в содержащей сахар еде содержатся жиры и белки, замедляющие метаболизм. Поэтому сладкие напитки опаснее, чем сладкие продукты, - они обеспечивают сразу мощный приток сахара в организм. Это заставляет внутренние системы задействовать дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать сахар, что ослабляет иммунитет и отвлекает от борьбы с патогенными веществами.