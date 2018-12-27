Диетологи подсказали, как удержать вес после похудения

Помните, что что лучшая диета - это правильное питание.Строгие диеты дают хорошие результаты, но, к сожалению, удержать вес на нудной отметке после их завершения очень сложно.«Очень часто после соблюдения диет, особенно строгих, вес начинает быстро возвращаться к первичным показателям. Избежать этого очень сложно, и, конечно, я не советую после окончания диеты питаться только низкокалорийными продуктами и овощами, ведь еда – это огромное удовольствие и не нужно себя постоянно его лишать. Главное помнить, что после диет нельзя переедать. Так называемое «правило тарелки» - должно стать для вас заповедью.Его суть - едим что хотим, но из одной тарелки (диаметром 22-25 см). Причем, ее мысленно делим на три неравных части: ровно полтарелки – это овощи или фрукты, зелень, четверть – белковая пища (желательно варенная, тушенная или приготовленная на гриле), и оставшаяся четверть – сложные углеводы, т.е. каши, злаки и т.д» - говорит врач.Придерживаясь этого простого правила, вы не только не поправитесь, но и укрепите здоровье. Кроме того, можете поддержать свой организм добавками пектина и натуральной клетчатки! Но не в коем случае не покупайте все это в таблетках, есть натуральные порошковые добавки в пищу – они и стоят дешевле, и вреда не причинят.Как быстро мы набираем вес, зависит от скорости нашего метаболизма. А во время голодных диет он очень снижается. Чтобы «разогнать» обмен веществ, во-первых, нельзя пропускать завтрак, во-вторых в течение дня нужно пить побольше воды, желательно самой простой минеральной без газа.Откажитесь от спиртного, особенного крепкого – оно мешает усвоению полезных веществ, разжигает аппетит, к тому же очень калорийно. Единственное, что можно себе позволить – красное сухое вино.Навсегда избавьтесь от привычки обедать у телевизора или компьютера. Наслаждайтесь пищей и старайтесь хорошо ее пережевывать, не спешите.И помните – не морите себя голодом, это абсолютно бессмысленно. Во –первых, вы подорвете здоровье, во-вторых – замедлите метаболизм, а в третьих все равно ведь доберете «свою» норму продуктов, но тройная порция еды съеденная за раз отразиться на фигуре куда хуже.Ну и конечно не забывайте о занятиях спорта. Нет возможность ходить в зал, - бегайте по утрам, не можете – делайте зарядку и т.д., советует эксперт.