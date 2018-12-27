Медики объяснили, кому желательно отказаться от кофе

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Эти продукты нельзя есть тем, кто страдает от изжоги.Изжогу большинство людей не считают болезнью, хотя она таковой является.От нее есть как народные, так и фармацевтические средства, но самый верный способ избавиться от изжоги - контролировать питание и избегать провоцирующих это заболевание продуктов.1. АрбузНе налегайте на арбуз. Дело в том, что в арбузе содержатся быстро сбраживаемые углеводы, которые легко вызывают вздутие и проблемы со стулом. К тому же фруктоза и многоатомные спирты вызывают рост кишечных бактерий, которые повышают кислотность желудка.2. ЦитрусовыеПо большому счету вам надо избегать всех высококислотных продуктов. Сюда относятся апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы. Особенно тяжело перевариваются грейпфруты (из-за высокого содержания фруктанов). Если вы страдаете изжогой, откажитесь от этих продуктов.3. АлкогольПридется отказаться. Как бы вы ни любили расслабиться в вечер пятницы за стаканчиком пива или вина, придется отказаться от этой затеи и предпочесть бокал безалкогольного мохито. Пиво и вино (и это доказано учеными) понижают тонус нижнего пищеводного сфинктера. В расслабленном состоянии сфинктер выбрасывается желудочный сок в пищевод, и вы чувствуете изжогу.4. Кофе“Подсесть” на утреннюю чашку кофе очень легко. Если вы не мыслите свой день без кофе в больших дозах, будьте готовы к перепадам настроения и изжоге. Причем это относится и к пресловутому кофе “без кофеина”.5. ЕжевикаТы полезна, спору нет. Но не мил с тобою свет. Причина - все в тех же полиолах, что и в арбузе. Перевариваются трудно и вызывают проблемы со стулом. Так что ешьте эти ягоды, но в разумных количествах.6. Сдобренная специями едаСпеции придают пикантность и вкус блюдам, но острота совсем не полезна для желудка. Она может вызывать изжогу, но не у всех. Поэтому тут лучше всего исходить из собственных потребностей организма.