Обычная глина оказалась эффективным средством против набора веса

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Ученые из Университета Южной Австралии сделали неожиданное открытие: они узнали, что частицы глины впитывают содержащиеся в пище жиры, не давая им всасываться в стенки кишечника и выводя их из организма. Открытие было сделано в ходе исследования влияния глинистых материалов на всасывание антипсихотических препаратов.Оказалось, в кишечнике микрокапсулы глины притягивают к себе жир и впитывают его. Что важно, частицы глины не только удерживают жиры, но и не дают им всасываться в стенки кишечника. Таким образом жиры просто проходят через пищеварительный тракт, выводясь естественным путем.Получается, глина может стать недорогим и эффективным средством против ожирения. Ученые давали грызунам, сидевшим на калорийной и жирной пище, микрокапсулы с глиной. Притом, часть животных получала микрокапсулы натуральной и синтетической глины, часть - препарат для снижения веса (орлистат). Была и плацебо-группа. Период наблюдения за животными длился 2 недели.Наблюдения за крысами велись на протяжении двух недель. В итоге за это время и крысы, получавшие глинистые материалы, и крысы, получавшие орлистат, сбросили вес. Примечательно: глина была эффективнее. Если сочетать глину с препаратом, можно усилить эффект и снизить риск побочных эффектов, заявляют ученые.