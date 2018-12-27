Определены 3 возраста одиночества

На протяжении жизни люди трижды достигают «возраста одиночества» - поры, когда чувство одиночества становится особенно острым. Эти 3 возраста смогли определить специалисты по возрастной психиатрии из Калифорнийского университета в Сан-Диего.В частности, ученые считают, что острее всего свое одиночество люди ощущают в возрасте около 30 лет, затем – в 55 лет, а далее уже ближе к 90 годам. Данные исследования, в ходе которого они определились с этими цифрами, опубликованы в официальном журнале Международной психогериатрической ассоциации.«Одиночество - это не обязательно быть одному или не иметь друзей. Это различие между социальными отношениями, которые у вас есть, и которые вы хотели бы иметь», - высказались о природе одиночества ученые в публикации издания.Исследователи осуществляли тестирование, используя шкалу одиночества, разработанную в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Проанализировав результаты тестов, специалисты заключили, что в определенные возрастные периоды у людей возникают эмоционально сложные состояния, сопряженные с ощущением одиночества. В отличие от возраста пол людей с одиночеством не коррелирует, убедились авторы работы.Как говорят специалисты, в возрасте 30 лет людям зачастую свойственно прощание с легкомыслием молодости и принятие серьезных, влияющих на жизнь решений, - на это их обычно сподвигает социальный успех сверстников. 55 лет – первый серьезный «возрастной кризис», когда люди сталкиваются с нешуточными проблемами со здоровьем, и впервые всерьез осознают свое старение и конечность жизни. Ближе к 90 годам фактор одиночества уже особенно явный и объективный: рядом с человеком почти нет тех, кто по возрасту близок по восприятию жизни.Данное исследование еще полностью не завершено. Ученые пытаются понять, что может служить «лекарством» от одиночества. Им ясно пока одно: чем человек развитее интеллектуально и душевно, тем легче он справляется с чувством глубокого одиночества.