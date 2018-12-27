Как выбрать компрессионные чулки

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Для предотвращения нарушения венозного кровообращения, которое может стать причиной развития варикозной болезни, специалисты-флебологи рекомендуют носить компрессионные чулки, колготки или гольфы. Компрессионная терапия используется для профилактики нарушений, в процессе лечения, а также в ходе реабилитации после операций.Принцип действияПринцип действия компрессионных чулок основан на том, что они оказывают компрессию разной силы, уменьшающуюся по направлению от голеностопа до паха. В результате того, что на уровне голеностопа компрессия составляет 100%, в подколенной области – 75%, а в области паха - 40%, происходит выталкивание крови из более узкого участка, увеличивается давление и скорость оттока венозной крови, предотвращается венозный застой.Критерии выбораКак подобрать изделие правильной компрессии, подскажет лечащий врач, исходя из интенсивности нарушений. В зависимости от оказываемого давления компрессионные чулки бывают следующих видов:1. Профилактические, оказывающие давление до 18 мм.рт.ст. Они используются без рекомендации врача при наличии наследственной предрасположенности к варикозу, быстро наступающей усталости, периодически возникающих тянущих болей, особенно после длительного пребывания на ногах. Такие чулки можно носить беременным женщинам, с целью предотвращения венозной недостаточности, которая может развиваться при быстром увеличении нагрузки на ноги;2. Лечебные чулки, которые бывают 4-х классов компрессии:I класс – 18-23 мм.рт.ст. необходим при первых проявлениях варикоза – рисунка на коже в виде тонкожильной сеточки или мелких звездочек, болях в икроножных мышцах, быстро наступающей усталости при длительной ходьбе;II класс – 24-32 мм.рт.ст - при лечении тромбофлебита с целью предотвращения тромбоза глубоко лежащих вен, в случае если появились выступающие участки вен длиной более 5 см, варикозные узлы, а также отечность в области ступней и лодыжек;ІІІ класс – 34-45 мм.рт.ст. – при появлении трофических язв, а также в период посттромботической реабилитации;IV класс – более 49 мм.рт.ст. при нарушении лимфотока и сильных отеках.Основные принципы использованияКак носить чулки зависит от степени компрессии и интенсивности варикоза:Профилактические изделия носят без назначения флеболога. Их одевают утром и носят до вечера, снимают только во время сна и дневного отдыха. Такой режим ношения прописан при наследственной предрасположенности и при быстро наступающей усталости;Лечебные модели носят до 6 месяцев, с разрешения флеболога при наступлении улучшения степень компрессии постепенно можно снижать;Если при ношении возникает чувство дискомфорта – жжение и покалывание в нижних конечностях, а также потемнение кожного покров, чулки следует снять;При беременности чулки рекомендуется надевать во время родов, чтобы предотвратить разрыв венозной стенки при родовых потугах, их следует одеть при первых признаках приближающихся родов;Если компрессионные чулки необходимо носить летом, то надо выбрать изделие с максимально возможным содержанием хлопковой нити и меньшей компрессии. Можно также использовать чулки без мыска.Выбор изделий по производителюНа современном рынке компрессионного белья представлены модели от разных производителей – Relaxsan или Tiana (Италия), Medi (Германия), Алком и Soloventex (Украина), TONUS ELAST (Латвия) и другие. Как сориентироваться в многообразии изделий, какой фирмы лучше подскажет доктор-флеболог. Чтобы понять, насколько определенная модель подходит конкретному потребителю – не вызывает ли она дискомфорта, раздражения или аллергии, можно сначала приобрести более дешевую модель. Если она подошла по всем параметрам, тогда можно покупать дорогостоящую модель.Любые компрессионные чулки – без особых изысков и элегантные с узорчатой резинкой, которые по внешнему виду ничем не отличаются от обычных чулок, можно выбрать и приобрести на сайте интернет-магазина Ortocomfort.ua. Здесь представлены модели от отечественных и зарубежных производителей, отличающиеся по качеству и цене.