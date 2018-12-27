Свиное сало названо полезным

После ряда исследований ученые заявили о пользе свиного сала. В этом продукте содержатся жирные кислоты, с которыми связан широкий спектр полезных эффектов на организм.Профессор отделения нутрициологии Университета Райерсон (Канада) Ник Беллиссимо рассказал о том, что сало на 60% состоит из полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот. Большую долю среди них занимает олеиновая кислота.«Сало содержит почти в 2 раза больше олеиновой кислоты, чем сливочное масло, Именно она снижает уровни липидов, участвующих в образовании атеросклеротических бляшек сосудах», - отметил ученый.Кроме того, в состав свиного сала входит линолиевая омега-6-полиненасыщенная кислота, которая полезна организму тем, что способствует балансу иммунной системы, тем самым обеспечивая защиту от воспалительных реакций.В свою очередь, исследователи университета Де Монфорт (Великобритания) выяснили, что жарка на свином сале может быть предпочтительнее для здоровья, чем на растительном масле. Их эксперименты показали, что в случае жарки блюд на сале (а также на сливочном, оливковом масле) образуется существенно меньше альдегидов – веществ, которые способствуют развитию воспалений, гипертензии.Но, как отмечают эксперты, не каждое сало может быть полезным. Сало, подготовленное к массовой продаже, может содержать вредные компоненты. Если на его упаковке указано слово «гидрогенизированный», от его покупки лучше воздержаться. Это означает, что продукт содержит трансжиры.