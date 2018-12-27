Свиное сало названо полезным
Профессор отделения нутрициологии Университета Райерсон (Канада) Ник Беллиссимо рассказал о том, что сало на 60% состоит из полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот. Большую долю среди них занимает олеиновая кислота.
«Сало содержит почти в 2 раза больше олеиновой кислоты, чем сливочное масло, Именно она снижает уровни липидов, участвующих в образовании атеросклеротических бляшек сосудах», - отметил ученый.
Кроме того, в состав свиного сала входит линолиевая омега-6-полиненасыщенная кислота, которая полезна организму тем, что способствует балансу иммунной системы, тем самым обеспечивая защиту от воспалительных реакций.
В свою очередь, исследователи университета Де Монфорт (Великобритания) выяснили, что жарка на свином сале может быть предпочтительнее для здоровья, чем на растительном масле. Их эксперименты показали, что в случае жарки блюд на сале (а также на сливочном, оливковом масле) образуется существенно меньше альдегидов – веществ, которые способствуют развитию воспалений, гипертензии.
Но, как отмечают эксперты, не каждое сало может быть полезным. Сало, подготовленное к массовой продаже, может содержать вредные компоненты. Если на его упаковке указано слово «гидрогенизированный», от его покупки лучше воздержаться. Это означает, что продукт содержит трансжиры.
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