Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца
Врачи из Европейского общества кардиологии определили оптимальную длительность здорового сна.
Как пояснил ведущий исследование доктор Эпайминондас Фонтас, медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.
По итогам исследования ученые обнаружили, что сон, который длится менее шести часов в сутки, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время как продолжительный сон более восьми часов - уже на 33%.
Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта.
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