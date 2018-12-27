Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца

Недосып увеличивает риск смерти от болезней сердца.Врачи из Европейского общества кардиологии определили оптимальную длительность здорового сна.Как пояснил ведущий исследование доктор Эпайминондас Фонтас, медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.По итогам исследования ученые обнаружили, что сон, который длится менее шести часов в сутки, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время как продолжительный сон более восьми часов - уже на 33%.Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта.