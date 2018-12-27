Названы симптомы переутомления, которые не стоит игнорировать
Часто наша работа связана со стрессовыми ситуациями и организму требуется передышка.
Обратите внимание на признаки того, что вам действительно пора в отпуск.
1. Головная боль
Ваше тело может хотеть отдыха, если вы чувствуете дискомфорт в области головы. После рабочего дня вы чувствуете интенсивную боль головы, шеи или глаз. Также высокий уровень стресса может привести к обострению мигрени.
2. Проблемы с пищеварением
Когда наш мозг переутомляется, то страдает и пищеварительная система. Самая распространенная признак такого процесса – синдром раздраженного кишечника.
3. Частые простуды
Регулярные стрессы негативно сказываются на иммунитете, в следствие чего мы чаще болеем.
4. Проблемы с весом
Также перегрузка организма и стресс приводит к быстрому набору веса. Причина этого – повышение уровня гормона кортизола, который провоцирует потерю мышц и ускорят набор жира.
5. Боли в желудке
Боль в желудке и тошнота также могут быть признаком, что вам просто пора отдохнуть.
6. Усталость
Постоянная усталость даже от привычной работы может быть следствием чрезмерной загруженности.
7. Боль в грудной клетке
Боль в грудной клетке зачастую носит чисто неврологический характер. Если вы чувствуете колющую боль в грудине, попробуйте расслабиться. Вместе с тем стресс может привести и к сердечной недостаточности. Поэтому обратитесь к врачу.
8. Снижение сексуальной активности
Человек может потерять всякое желание заниматься сексом из-за переутомления. Но хороший отдых способен вернуть все на свои места.
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