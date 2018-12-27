Названы симптомы переутомления, которые не стоит игнорировать

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8 самых распространенных сигналов организма.Часто наша работа связана со стрессовыми ситуациями и организму требуется передышка.Обратите внимание на признаки того, что вам действительно пора в отпуск.1. Головная больВаше тело может хотеть отдыха, если вы чувствуете дискомфорт в области головы. После рабочего дня вы чувствуете интенсивную боль головы, шеи или глаз. Также высокий уровень стресса может привести к обострению мигрени.2. Проблемы с пищеварениемКогда наш мозг переутомляется, то страдает и пищеварительная система. Самая распространенная признак такого процесса – синдром раздраженного кишечника.3. Частые простудыРегулярные стрессы негативно сказываются на иммунитете, в следствие чего мы чаще болеем.4. Проблемы с весомТакже перегрузка организма и стресс приводит к быстрому набору веса. Причина этого – повышение уровня гормона кортизола, который провоцирует потерю мышц и ускорят набор жира.5. Боли в желудкеБоль в желудке и тошнота также могут быть признаком, что вам просто пора отдохнуть.6. УсталостьПостоянная усталость даже от привычной работы может быть следствием чрезмерной загруженности.7. Боль в грудной клеткеБоль в грудной клетке зачастую носит чисто неврологический характер. Если вы чувствуете колющую боль в грудине, попробуйте расслабиться. Вместе с тем стресс может привести и к сердечной недостаточности. Поэтому обратитесь к врачу.8. Снижение сексуальной активностиЧеловек может потерять всякое желание заниматься сексом из-за переутомления. Но хороший отдых способен вернуть все на свои места.