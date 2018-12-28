Врачи раскритиковали популярное народное средство против простуды

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Многие при появлении признаков простуды или гриппа пьют горячее молоко со сливочным маслом и медом. Однако врачи говорят: это плохое средство, которое, на самом деле, может нанести вред здоровью человека. Как передают "Хроники событий со всего мира", напиток нередко усугубляет боли в горле и прочие симптомы.По словам врачей-инфекционистов, Евгении Менжулиной и Юрия Жигарева, молоко с медом никак не повлияют на сам вирус или бактерии, вызвавшие развитие инфекции. А сама по себе высокая температура жидкости только усилит боли в горле (происходит раздражение воспаленных тканей).При болях в горле, повышенной температуре, отечности слизистой допустимо принимать в пищу только теплые продукты. "Организму не придется тратить энергию, чтобы нагреть или охладить ее", - отмечает Менжулина. В свою очередь, Жигарев признает, что теплое молоко может ненадолго смягчить слизистую горла, однако о лечении речи не идет.