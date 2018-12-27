Переедание и другие вредные привычки, от которых срочно надо избавиться

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У каждого из нас свои представления о здоровой пище. Кто-то называет себя сторонником ЗОЖ, запивая бургер диетической колой, а кто-то считает, что переедает, съев три капустных листа вместо двух. О том, какие именно пищевые привычки идут нам во вред, спросили у руководителя центра изучения расстройств пищевого поведения, врача-психотерапевта Анны Коршуновой.Что такое расстройство пищевого поведенияБулимия, анорексия, компульсивное переедание — каждый из этих терминов описывает различные виды пищевых расстройств. В результате человек либо поглощает огромное количество пищи, либо сокращает ее объемы до такой степени, что буквально морит себя голодом.Все мы сталкиваемся со стрессами, и в идеале наша нервная система помогает организму адаптироваться и выйти из сложной ситуации без потерь. Но у людей со слабой ЦНС велик риск развития различных тревожных расстройств, в том числе и пищевого поведения.Во что выльется дисбаланс нервной системы, предсказать невозможно. Но наверняка известно, что если человек склонен к вредным пищевым привычкам, он находится в «зоне риска». И в критической ситуации то, что было безобидной причудой, может оказаться катализатором серьезного пищевого расстройства.ПерееданиеПочему мы едим больше, чем надо? Причин тому множество, но все они сводятся к одному — неподходящим условиям приема пищи. Чтение, телевизор, гаджеты, которыми увлечен человек во время еды, отвлекают его внимание и «стирают» момент насыщения.Другой случай — перекус вместо полноценного обеда. «Заморить червячка» чем-то, что первое попалось под руку, удобнее, чем готовить. И на какое-то время это дает ощущение сытости. Но это чувство обманчиво, ведь организм не получил необходимых питательных веществ. Это провоцирует появление необоснованных приступов голода, которые приводят к компульсивному перееданию.Неразборчивость в едеЕда должна восполнять потребности организма, но на деле часто получается иначе. После долгого рабочего дня не осталось сил готовить, гораздо проще доесть то, что уже имеется, или заехать в фастфуд. Если это произошло разово, опасности для организма нет. Но когда подобное входит в привычку, мы подсаживаемся на несбалансированное питание, перенасыщенное жирами и углеводами.Непроверенные диетыБольшинство непроверенных диет обещают «минус много килограммов за три дня», и это первое, что должно настораживать. Худеть правильно и худеть быстро — это несовместимые понятия.Регулярное использование сомнительных диет, а тем более без консультации с диетологом — серьезный риск. Организм недополучает питательные вещества, находится в большом стрессе, испытывает острый голод. Вернувшись к обычному режиму питания, человек начинает есть вдвое больше, чтобы наверстать упущенное. Наступает долгий период переедания, что возвращает потерянные килограммы и увеличивает вероятность развития пищевых расстройств.Как сделать вредные привычки полезными?Нужно сразу понять, что любовь к фастфуду или перекусам ни при каких условиях не принесет вам пользу. А вот уменьшить их вред можно. Достаточно определиться с правилами и тщательно их соблюдать. Конечно, придется приложить определенные усилия — но ведь и привычка чистить зубы не появилась у нас сама собой. Зато результат вас точно порадует.ПерееданиеЧтобы не переедать, нужно есть осмысленно. Отказаться от чтения или сериала во время еды сложно, но можно. Тщательно пережевывайте пищу, не накладывайте большие порции, контролируйте свое самочувствие и вставайте из-за стола с легким чувством голода — мозгу нужно время, чтобы получить сигнал о наполнении желудка.Питайтесь равномерно в течение дня, не пропускайте завтрак, обед или ужин и тем более не заменяйте их круассаном или бургером. Следите, чтобы ваш рацион был полноценным: в нем должны присутствовать медленные углеводы (крупы, овощи, бобовые), белки (мясо и рыба) и витамины. Если организм сможет пополнять запас необходимых веществ в течение дня, ему и в голову не придет будить вас посреди ночи и заставлять бежать к холодильнику.Неразборчивость в едеФастфуд фастфуду рознь. Если вы не можете полностью отказаться от пищи быстрого приготовления, то отдайте предпочтение ресторанам и кафе, где есть возможность употреблять качественные продукты и разнообразить меню салатами. Но в любом случае, злоупотреблять гамбургерами и пиццей не стоит. Избыток глутамата натрия, консервантов и жиров в них вызывает привыкание, а это значит, что отказаться от булочки с кунжутом со временем будет все сложнее.ДиетыПрежде чем испробовать диету на себе, оцените ее сбалансированность и проконсультируйтесь с диетологом. Нужно понимать, что универсальных диет нет и не может быть — то, что подходит 50-летнему мужчине, навредит организму 16-летней девушки. Поэтому диета должна подбираться индивидуально, и учитывать потребности и особенности каждого человека.Если вы хотите вести здоровую и активную жизнь, обязательно проанализируйте, какие из пищевых привычек помогают вам этого достичь, а какие мешают.Есть случаи, когда человек не может сам составить программу сбалансированного питания или не в силах совладать с тягой к нездоровой пище. В этом случае не стоит бороться в одиночку — лучше обратиться к специалисту, который поможет выбрать правильную методику избавления от вредных привычек.