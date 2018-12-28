7 мифов о полезности завтраков

Завтрак называют и самым важным приемом пищи за день, и зарядом бодрости, и здоровой привычкой. Никому не приходит в голову ставить под сомнение эти постулаты ЗОЖ, поскольку они подтверждаются похожими на правду фактами. Однако каждый из них можно оспорить как с научной, так и с обывательской точки зрения и даже перевести в разряд мифов. На самом деле завтрак не является панацеей и сам по себе не может изменить в лучшую сторону ни ваше самочувствие, ни обмен веществ.Влияние завтрака на метаболизмОдним из главных аргументов за завтраки считается их влияние на метаболизм. Нас пугают тем, что, отказываясь от утреннего приема пищи, мы замедляем обмен веществ и рискуем неконтролируемо набирать вес. Однако исследования показывают, что ни голодание, ни редкий прием пищи не имеют на метаболизм никакого влияния. Его нельзя искусственно «раскачать» или замедлить. Поэтому миф о завтраках и обмене веществ можно списать на маркетинговый ход тех, кому выгодно продавать хлопья для завтраков, быстрые каши и другие типично утренние продукты.Завтрак и потеря мышечной массыЛюбители качать мышцы с трепетом относятся к питанию и часто применяют дробный метод — прием пищи каждые три часа. И они не могут обойтись без завтрака, опасаясь, что без утреннего подкрепления начнут терять мышечную массу. На самом деле мышцы не нуждаются в белке каждые три часа, по крайней мере они не зависят от его непосредственного поступления «по расписанию». Поэтому с вашей спортивной формой ничего не случится, если вместо завтрака будет ранний обед, когда организм достаточно проснется и подаст сигнал голода без насилия с вашей стороны.Завтраки и глюкозаТипичный совет любителей встать пораньше и приготовить завтрак — ешьте сразу после пробуждения, чтобы поднять уровень сахара в крови и обеспечить нужное количество инсулина. Инсулин действительно имеет отношение и к росту мышц, и к накоплению жира. А ночное голодание, к которому прибавляется воздержание от завтрака повышает чувствительность к инсулину. Людям с диабетом таким образом даже удалось улучшить свои показатели.Завтрак насыщает до обедаЭто не совсем так, поскольку завтрак на самом деле усиливает чувство голода. В зависимости от того, что именно вы съели на завтрак, вы можете почувствовать голод уже через час после приема пищи. Все потому, что завтрак запускает процесс активности пищеварительной системы. Если от утренней трапезы отвыкнуть, чувство голода будет приходить несколько позже. Хорошо это или плохо — зависит от конкретной цели. Завтраки больше подходят тем, кто наращивает мышцы или пытается поправиться.Завтрак — часть ЗОЖПривычка завтракать сама по себе не делает вас приверженцем здорового образа жизни. Пончик или круассан утром вредны абсолютно так же, как днем или вечером. Именно поэтому считать первую трапезу полезной саму по себе — абсолютное заблуждение. Частью здорового образа жизни он становится тогда, когда полностью вписывается в здоровый рацион. И тогда не слишком важно, произошел завтрак сразу после пробуждения или по приезде в офис после тренировки. Главное, не когда вы едите, а что.Завтрак стимулирует работу мозгаУченые давно доказали, что даже 48-часовое голодание никак не сказывается на когнитивных способностях человека, так какую же работу мозга может подстегнуть один маленький завтрак? На самом деле, чтобы продуктивно начать рабочий день, завтрак нам практически не нужен и даже вреден, потому что позволяет держаться в тонусе. Всем знакомо чувство сонливости после еды. Так вот, нет завтрака — нет сонливости.Завтрак — естественная часть режима питанияУж если говорить о естественном как о заложенном природой, то стоит обратиться к нашим далеким предкам, которые жили в пещерах и охотились на мамонтов. Какой в их жизни мог быть завтрак сразу после пробуждения, если для начала им приходилось раздобыть себе еду? Главным и часто единственным приемом пищи для них был так называемый обед — то есть дневная трапеза после тяжелой работы на охоте или во время поисков растительной еды. Так что завтрак — дань цивилизации, а не наследие предков.