Врачи назвали каши, снижающие артериальное давление

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Гипертоникам нужно питаться дробно.Повышенное давление - частая проблема в современном мире. Нужно понимать, что не всякое питания будет полезно для гипертоников.Питание для гипертоников: общие принципыДовольно часто в современной реальности повышенное давление наблюдается уже в сравнительно молодом возрасте - 30-35 лет. А ведь еще жить и жить! Поэтому очень важно соблюдать определенные правила, чтобы сохранить здоровье на должном уровне. Ведь давление зависит от различных факторов, в том числе и от питания. Если человек не будет придерживаться принципов здорового питания, то даже дорогие медицинские препараты могут быть бессильны в облегчении симптомов заболевания.Во-первых, гипертоникам нужно питаться дробно. В день нужно совершать пять-шесть приемов.Во-вторых, калорийность должна быть определенным образом распределена. Так, 15 процентов рациона должно приходиться на белки, 55 процентов - на углеводы, а 30 процентов - жиры. При этом в последнем случае следует выбирать растительные жиры, а не животные.В-третьих, количество соли в рационе человека с повышенным давлением, должна быть ограничена пятью граммами. В идеале лучше от нее отказаться, так как она задерживает воду, повышает отечность и увеличивает давление. А ведь вам это не нужно, да?В-четвертых, нужно пить достаточно воды. Это важно для любого человека, но в первую очередь для гипертоника.Разрешенные продукты при гипертонииСуществует ряд продуктов, способных привести к стабилизации состояния при повышенном давлении. Перечислим ряд важнейших.Чеснок - это один из лучших натуральных средств при повышенном давлении. В составе этого овоща есть антиоксиданты и необходимые вещества, чтобы улучшить состояние. Поэтому его следует добавлять в рацион ежедневно.Корица - эта добавка будет полезна для гипертоников. Кроме того, корица помогает снизить уровень сахара в крови и увеличить обмен веществ.Сельдерей - с ее помощью можно уменьшить артериальное давление. Можно употреблять как сам овощ, так и сок из сельдерея. В последнем случае можно добавить яблок, чтобы вкус был более приятным.Лук - при сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенном давлении без этого овоща просто не обойтись. В идеале его нужно употреблять в сыром виде, но главное, не жареном.Соевые бобы - эти бобы позволят не только снизить давление, но и контролировать сахар в крови.Каши - лучше всего подойдут пшеничная, гречневая и ячневая.Хлеб - идеальным средством является подсушенный хлеб грубого помола. Также полезно употреблять хлебцы и мучные изделия не высшего сорта в засушенном виде.Морепродукты - отлично подойдут рыбные блюда, запеченная рыба. Но от соленых блюд необходимо отказаться, чтобы не спровоцировать лишние проблемы с давлением.Яйца - два раза в сутки необходимо есть куриные яйца. Их можно есть в любом виде, но желательно не жарить.Кисломолочные продукты - при повышенном давлении можно есть сыр, сметану, кефир, ряженку.Бобы - в этом продукте содержится огромное количество питательных веществ, клетчатки и других важных для организма компонентов. В частности, бобы могут уменьшить кровяное давление и укрепить сердце.Мясо - но не все. Идеально для гипертоника только диетическое мясо в отварном виде (курица, индейка, говядина). Можно также включить в свой рацион крольчатину и телятину.