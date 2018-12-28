Медики назвали необычный признак проблем с печенью

Три опасные причины постоянно холодных ног.У некоторых людей конечности остаются холодными даже в жару.Согласно данным, опубликованным на сайте клиники Кливленда, холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.В частности, постоянно холодные и замерзшие конечности, как следует из опубликованной учеными информации, является распространенным сигналом о развитии склеродермии - неблагоприятного состояния, характеризующегося поражением мелких сосудов.В принципе, у пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудистой свойства. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза - заболевания, которое поражает эластичные ткани артерий, делает их твердыми и хрупкими.Но, кроме сосудов, замерзшие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека и при возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу - так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного потока крови, - и остывают.Кстати, за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах не будет лишним проверить и ее.Кроме этого холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла «скачет» уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде - ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводит к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к охлаждения.