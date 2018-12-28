Диетологи перечислили полезные свойства грейпфрута

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В список вошли семь главных особенностей.Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно.В нем мало калорийЕсли вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.Укрепляет сердечно-сосудистую системуРегулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.Улучшает работу печениВещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.Укрепляет иммунитетВ грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.Помогает ЖКТЕсли вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.Спасает от депрессииДоказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.Является профилактикой онкозаболеванийВ состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами.Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.