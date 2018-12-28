Продукты из этого списка не подходят для ночных перекусов

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В перечень вошли семь продуктов.Для поздних перекусов подходят многие продукты, но только не эти. Диетологи популярно объяснили, почему эти продукты не нужно есть перед сном – если коротко, то их употребление способствует увеличению веса и другим неприятностям с организмом.В частности, эксперты по питанию советуют не есть перед сном фрукты, которые содержат много сахара – виноград, груши, дыни и арбузы, очень спелые бананы и другие. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови – это дает прилив энергии, которая помешает нормально заснуть.То же касается сладостей и чипсов. Данные продукты особенно вредно есть перед сном, поскольку помимо дополнительных калорий, стремящихся к отложению на теле в виде жира, они обеспечат организм немалой порцией энергии, которая совершенно не нужна нервной системе ночью. Также перед сном не нужно употреблять алкоголь – это вызовет беспокойство и сделает сон прерывистым, усталость в течение дня потом будет гарантирована.Овощи – полезные продукты, но если съесть перед сном цветную капусту, китайскую капусту, шпинат или помидоры, то содержащиеся в них нерастворимые волокна придется долго переваривать кишечнику. В результате могут возникнуть проблемы со вздутием, метеоризмом, коликами, что, конечно, будет мешать спать. Дискомфорт в желудке может вызывать употребление газированной воды, сладких напитков с газом.Не нужно есть перед сном красное мясо, поскольку этот продукт требует долгого пищеварения. Мясо следует употреблять минимум за 4 часа до сна. Также лучше отказаться от употребления перед сном макарон, особенно с соусами. В макаронах из белой рафинированной муки много углеводов, которые во время сна лишь превращаются в жир.