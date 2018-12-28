Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни

Продолжительность жизни напрямую связана с генамиЖенщины живут дольше мужчин именно благодаря особенностям генома. У них есть спасение - две Х-хромосомы.Ранее ученые считали, что женщины имеют большую продолжительность жизни из-за более сильного иммунитета и благодаря тому, что женщины реже курят, выпивают и дерутся.Однако на практике оказалось, что среди животных самки также могут похвастаться большей продолжительностью жизни. Значит, дело не в социальных факторах. Секрет в хромосомах. У женщин две Х-хромосомы, а у мужчин пара хромосом - ХY. За мужские черты отвечает Y-хромосома, а Х-хромосома связана со многими генами, необходимыми для работы мозга и выживания организма.Ученые создали грызунов мужского пола с биологической точки зрения, но с двумя Х-хромосомами как у самок. Такие генетические изменения позволили значительно продлить жизнь животным. И наличие специфических половых органов здесь не играло никакой роли, заявляет доктор Дина Дубаль из Университета Калифорнии.