Медики рассказали, когда алкоголь может быть полезным для здоровья

Умеренное потребление алкоголя может быть полезнымУченые из Гарвардского университета обнаружили неожиданную пользу для человеческого здоровья от умеренного потребления алкоголя. Результаты их исследования опубликовал журнал Addiction. Исследователи выяснили, что люди, которые употребляют алкоголь небольшими порциями, реже попадают в больницы по сравнению с трезвенниками или выпивающими часто.Связь между потреблением алкоголя и попаданием людей в больницы была установлена после того, как ученые проанализировали данные, собранные за семь лет наблюдений за состоянием более 20 тысяч итальянцев.«Употребляющие небольшие порции алкоголя гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики. Постоянные трезвенники и люди, бросившие пить, примерно на 11% и 19% чаще попадали в больницы по всем возможным причинам, и на 14% и 48% чаще страдали от болезней сердца и сосудов, чем пьющие умеренно», - констатировали специалисты.В последнее время представители науки не раз делали заявления о влиянии привычки потреблять алкоголь на организм человека. Многие из высказываний специалистов вызвали бурные дискуссии, поскольку утверждалось, что потребление алкоголя как таковое уже является серьезным фактором угрозы для здоровья. В частности, эксперты ООН публиковали заключение о том, что даже в малом количестве алкоголь повышает вероятность развития рака и болезней сердца.Но авторы нового исследования не могут согласиться с заявлениями о том, что потребление алкоголя опасно в принципе. За период наблюдений участники исследования почти 13 тысяч раз попадали в больницы в связи с проблемами в сердечно-сосудистой системе. Тщательно изучив эти случаи госпитализации, специалисты обнаружили: потребление алкоголя не всегда способствует возникновению болезней сердца и сосудов. Аналогичный вывод ими был сделан и при соотношении фактора потребления алкоголя и госпитализаций из-за рака.В итоге исследователи резюмировали: люди, отличающиеся умеренностью в деле потребления алкоголя, попадали в больницы реже. Но выпивка на уровне более 48 граммов спирта ежедневно действительно представляла собой серьезную угрозу. Эксперты подсчитали: люди, которые потребляли алкоголь в данном объеме, на 74% чаще оказывались в реанимации с сердечными приступами, и на 36% чаще заболевали раком.Авторы работы подчеркивают: их данные нельзя воспринимать как одобрение факта потребления алкоголя. По их словам, этиловый спирт может препятствовать формированию тромбов, снижая таким образом риск развития ишемии. Но в то же время алкоголь повышает давление в сосудах и тем самым увеличивает угрозу возникновения инсульта.«Влияние малых доз алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом - нельзя однозначно сказать, влияет ли он положительно или нет. Каждый аспект действия алкоголя на организм нужно изучать отдельно и не пытаться получить из них какие-то глобальные выводы», - заявил ведущий специалист проекта Кен Мукамал.