Названы продукты питания, снижающих риск рака

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Зеленый чай известен многочисленными преимуществами для здоровья.Учёные назвали 5 продуктов питания, употребление которых уменьшает риск рака. Это было доказано в ходе многочисленных научных исследований.Черника. В ней содержатся антиоксиданты, следовательно, она обладает таким же полезным воздействием, как и апельсины. Антиоксиданты помогают нейтрализовывать свободные радикалы - нестабильные компоненты в нашем теле, которые повреждают клетки. А подобного рода повреждения приводят к злокачественным новообразованиям.Брюссельская капуста. Богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Всё это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак. Обязательно включите брюссельскую капусту в список ваших любимых гарниров.Имбирь. Известен с давних времен как мощное средство, заставляющее токсические клетки кончать жизнь самоубийством. Имбирь хорошо усваивается организмом, он намного уменьшает риск опухолей яичников за счёт блокирования злокачественных клеток этого органа от их неконтролируемого деления и распространения по телу.Зеленый чай. Богат полифенолами, антиоксидантами, он имеет противораковые свойства. Зеленый чай известен многочисленными преимуществами для здоровья. Среди прочего он снижает риск опухолей легких, печени, пищевода, полости рта, поджелудочной железы и простаты.Апельсины. Насыщены антиоксидантами и витамином C, позволяющими сражаться со свободными радикалами. Кроме того, апельсины уменьшают риск других болезней за счёт снижения уровня холестерина, поддержания нормальной массы тела и укрепления кожи.