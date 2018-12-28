Названа специя, укрепляющая сердечно-сосудистую систему

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

5 полезных свойств имбиря, о которых нужно знать.С первым снегом и морозами многие сразу вспоминают об имбире.Его пряный аромат и островатый вкус - почти гастрономический синоним рождественских праздников.Мы собрали 5 фактов о пользе Zingiber officinale, которые помогут по-новому посмотреть на этот продукт, не только в составе имбирных человечков. Только помните, что ни один продукт не сможет компенсировать плохое питание. Вам всё равно придётся налегать на свежие овощи и нежирные белки, добавлять в рацион рыбу и бобовые и пить достаточное количество воды.Способствует снижению весаРегулярное употребление имбиря способствует ускорению метаболизма и может помочь снизить вес. Об этом свидетельствуют данные Национального института здравоохранения США. Особенно корень имбиря эффективен в сочетании с зелёным чаем и капсаицином (вещество, которое содержится в стручковом перце). Но возлагать все надежды на чудо-чай не стоит, нутрициологи напоминают, что настоящую пользу от любой добавки можно почувствовать лишь при правильном и сбалансированном питании.Обладает обезболивающими свойствамиРезультаты всех исследований, посвящённых обезболивающим свойствам имбиря, показывают, что он наиболее эффективен при менструальной боли. Несколько чашек имбирного чая помогут снять спазм и улучшить самочувствие.Помогает справиться с тошнотойБудь то реакция на перелёт или тяжёлую пищу, на помощь придёт имбирь. Он положительно воздействует на части желудочно-кишечного тракта, отвечающие за тошноту, расстройство желудка и рвоту. Так же, как орехи, семена, горох и цельные зёрна, имбирь содержит фитонутриенты - антиоксиданты, которые уменьшают разрушение клеток. Поэтому корень имбиря помогает при разного рода воспалениях. К тому же ряд исследований подтверждает безопасность и эффективность его приёма во время беременности. Поэтому заваривать имбирь можно действительно в любой ситуации.Полезен для сердечно-сосудистой системыПротивовоспалительные компоненты в составе имбиря могут также снизить риск хронических заболеваний. Регулярное употребление имбиря помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Только помните, что имбирь не может компенсировать плохое питание с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Вам всё равно придётся употреблять больше овощей, нежирных белков, рыбы и бобовых, питаться по графику и пить достаточное количество воды.Снижает риск развития диабетаПротивовоспалительные компоненты в составе имбиря могут также снизить риск хронических заболеваний. Регулярное употребление имбиря помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, положительно влияет на обменные процессы и улучшает уровень инсулина. Держите под рукой сушёный или свежий имбирь для добавления в смузи, в качестве приправы к мясу или овощным супам. Сладкое имбирное печенье - исключение из правил. Частый гость новогоднего стола никак не помощник в борьбе с диабетом.