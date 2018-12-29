Медики назвали сухофрукт, нормализующий работу кишечника

Ученые рассказали, какую пользу принесет ежедневное потребление 3-х фиников за неделю.Исследование, проведенное Департаментом продовольствия и питания наук, показало, что потребление финиковых плодов может улучшить здоровье толстой кишки за счет увеличения роста полезных бактерий и ингибирования пролиферации раковых клеток.Стоит отметить, что положительное влияние оказывается практически сразу, имея долговременный эффект. Продукт содержит натуральный сахар, глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые могут способствовать быстрому приливу сил. По словам ученых, финики по действию не похожи на энергетики, так как содержат натуральные компоненты, среди которых витамины, калий, магний.За счет содержания волокон в составе финики позволяют избежать запоров, что сказывается на общем состоянии организма. Недельное их применение даст возможность увидеть значительное улучшение работы пищеварительного тракта. Они содержат витамин B6, который влияет на функционирование мозга, что напрямую связано с выработками серотонина и норадреналина, в комплексе повышающими настроение и борющимися со стрессом.Для людей, которым поставлен диагноз геморрой, финики особенно важны, так как не только облегчают дефекацию, но и снижают воспалительные процессы. Калий, содержащийся в продукте, уменьшает уровень «плохого» холестерина, вызывающего закупорки в артериях, которые приводят к инсульту и даже инфаркту. Выводы ученых таковы, что потребление 3-х фиников в день уже за неделю принесет улучшение здоровья по всем фронтам.