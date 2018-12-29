Врачи назвали опасные последствия переизбытка сахара в рационе

Как сахар и углеводы уничтожают здоровье человека.Невролог-эпилептолог, доктор медицинских наук Василий Генералов подробно рассказал о вреде сахара и углеводов для организма.По словам специалиста, переизбыток и первого, и вторых может привести к различным заболеваниям, включая и онкологические.Как отметил врач, каждый съеденный круасан - это еще одна песчинка, намытая на мель, на которую сядет ваш корабль. «Мы едим углеводы, сладости, шоколадки, колу, хот-доги, макароны, картошку и бабушкины пирожки. Углеводы попадают в кровь. И поднимается уровень сахара в крови, - написал Генералов на своей странице в одной из социальных сетей. - Кровь становится сладкая. Густая и липкая. И слепляет кровяные частицы, способствуя тромбозам, плохому протоку через капилляры и отекам. Увеличивая нагрузку на сердце. Начинается гипертония.Избыток сахара перегружает инсулиновую систему, приводит к развитию диабета и его осложнений. После он отлагается в жиры, которые сами продуцируют ненужные гормоны. Начинаются сбои в яичниках или тестикулах. Поликистоз у женщин и импотенция у мужчин. Жир, сформированный из углеводов, откладывается в печени и приводит к жировой дистрофии. Отсутствие жира из продуктов приводит к тому, что желчный пузырь переполнен желчью и не опорожняется. Поэтому развивается холецистит и желчные камни.Другое свойство желчи - дезинфицирование кишечника, без желчи грибы и патогенная флора размножаются очень активно.Углеводы кормят патогенную микрофлору и грибы в кишечнике. Они приводят к энтериту, колиту, всасыванию токсинов от патогенной работы микрофлоры в кровь, напрягая иммунную систему организма. В результате болезни щитовидки, суставов, эндометрит и другие хронические воспалительные заболевания.Токсины кишечника приводят к токсическому повреждению мозга, снижению памяти, депрессии, нарушению поведения. Аллергия, бронхиальная астма тоже могут быть связаны с этим.Осколки углеводов атакуют белок и приводят его денатурации и нарушению структуры кожи. Свободные радикалы атакуют ДНК и приводят к онкологии».